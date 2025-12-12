-श्रीकांत जोशी यांची १००० किमी बीआरएम पूर्ण
बीआरएममध्ये श्रीकांत जोशींची चमक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १२ ः येथील ‘ऑडाक्स इंडिया रँडोनिअर्स संलग्न सह्याद्री रँडोनिअर्स’तर्फे आयोजित १ हजार किमी बीआरएम राईड यशस्वीपणे पूर्ण करण्याचा मान चिपळूण सायकलिंग क्लबचे सदस्य श्रीकांत जोशी यांनी मिळवला. ५६व्या वर्षी त्यांनी ही आव्हानात्मक स्पर्धा यशस्वी पूर्ण केली. त्यांच्यासमवेत कऱ्हाड येथील रवीराज जाधव व चंद्रजित पाटील यांनीही सहभाग घेतला.
ऑडाक्सअंतर्गत २००, ३००, ४००, ६०० आणि १ हजार किमीच्या बीआरएम राईड्स ठराविक वेळेत पूर्ण कराव्या लागतात. संपूर्णपणे सेल्फ सपोर्टेड असलेल्या या रायडरची शारीरिक क्षमता, मानसिक ताकद आणि शिस्त यांची कसोटी पाहतात. १ हजार किमीसाठी ७५ तासांची मर्यादा असते. जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत विविध बीआरएम पूर्ण केल्यानंतर रायडर ‘सुपर रँडोनिअर’ किताबासाठी पात्र ठरतो. जोशी यांनी यापूर्वीच हा किताब पटकावला असून, १ हजार किमी बीआरएम पूर्ण करून त्यांनी आपल्या यादीत आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे.
सह्याद्री रँडोनिअर्सने कऱ्हाड–सोलापूर–अंबेजोगाई–सोलापूर–विजापूर–कऱ्हाड या मार्गावर बीआरएमचे आयोजन केले होते. रायडर्सच्या सुरक्षिततेपासून आहार, तब्येत व मनोबलापर्यंत बारकाईने लक्ष दिल्याबद्दल आयोजक मनोज भाटवडेकर यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले.
