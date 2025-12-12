विद्यार्थ्यांच्या उत्कृष्ट गुणदर्शनांनी पालकांसह शिक्षकही भारावले
नरडवे स्कूलमध्ये स्नेहसंमेलन थाटात
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १२ : तालुक्यातील नरडवे इंग्लिश स्कूल या प्रशालेमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन विद्यार्थ्यांच्या विविध गुणदर्शनाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून साजरे झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सुरेश परब होते. तर निवृत्त वनअधिकारी सुभाष पुराणिक यांची प्रमुख उपस्थित होती.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी माजी वन अधिकारी सुभाष पुराणिक यांनी जैवविविधता, पशूपक्षी आणि प्राणी यांचे मानवी जीवनाशी असलेले संबंध याबाबत मार्गदर्शन केले. प्रत्येकाने दरवर्षी आपल्या वाढदिवसाला किमान एक तरी झाड लावून त्याची जोपासना करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी गायन, वादन, अभिनय आणि नृत्याविष्काराचा कार्यक्रम सादर केला.
या कार्यक्रमावेळी नरडवे सरपंच गणपत सावंत, उपसरपंच विनोद बागवे उपस्थित होते. अखिल नरडवे ग्रामोद्धार संघ मुंबईचे महेंद्र सावंत, संदीप सावंत, मुकुंद सावंत, सुरेश ढवळ, अरविंद सावंत, लक्ष्मण सावंत, एकनाथ सावंत, सुभाष मेस्त्री, दिलीप सावंत यांच्यासह शालेय समिती सदस्य प्रभाकर यशवंत ढवळ, ग्रामपंचायत सदस्य अर्पणा सावंत, पोलीस पाटील गुरु संदेश साटम, अजित चव्हाण, संदीप कदम, विजय राणे हे या कार्यक्रमात उपस्थित होते. सौ कर्पे आणि एम. एल. जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापक मारुती कुंभार यांनी प्रास्ताविक केले. सौ.अडुळकर यांनी अहवाल वाचन केला. विठ्ठल खंडवी यांनी आभार मानले.
