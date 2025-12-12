सांगवे सहकारी सोसायटीतर्फे अधिकाधिक सेवा पोहोचवू
10157
सांगवे सहकारी सोसायटीतर्फे
अधिकाधिक सेवा पोहोचवू
सावंत ः चेअरमनदी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता.१२ : सांगवे (ता.कणकवली) विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या चेअरमनपदी भालचंद्र सावंत यांची निवड करण्यात आली.
सांगवे सोसायटीच्या माध्यमातून अधिकाधिक सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सर्वांच्या सहकार्यातून करणार आहोत, असे चेअरमपदी निवड झाल्यानंतर सावंत यांनी सांगितले.
सोसायटीच्या कार्यालयात झालेल्या सभेत ही निवड करण्यात आली. चेअरमनदी निवड झाल्यानंतर भालचंद्र सावंत यांचे सांगवे सरपंच संजय उर्फ बाबू सावंत यांनी सत्कारपर अभिनंदन करत भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
सांगवे, कनेडी येथील संस्था कार्यालयात झालेल्या निवडीनंतर भालचंद्र सावंत यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. सांगवे उपसरपंच प्रफुल्ल काणेकर, व्हाईस चेअरमन पंडित कांबळे, माजी चेअरमन बाबू वाळके,सोसायटी संचालक विजय भोगटे, सुरेश सावंत, माजी ग्रा.पं.सदस्य अशोक कांबळे, नाना जाधव, कुंभवडे माजी उपसरपंच रॉबर्ट डिसोजा, नंदकिशोर गावकर, सांगवे पोलिसपाटील दामोदर सावंत, सांगवे सोसायटीचे सचिव गौरव सावंत व सभासद, कर्मचारी उपस्थित होते.
सांगवे सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकरी व सभासदांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाणार आहे. आपल्यावर दिलेली जबाबदारी व दाखविलेला विश्वास सार्थ ठरविण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.