सहलींच्या एसटी आरक्षणात रत्नागिरी राज्यात तिसरी
सहलीच्या हंगामाने एसटीला ‘सोन्याचे दिवस’
रत्नागिरी जिल्ह्यात २०१ बसचे बुकिंग; राज्यात तिसरा क्रमांक, १० कोटींहून अधिकचा महसूल
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वर्षाअखेर म्हणजे सहलीच हंगाम. या हंगामात जिल्ह्यातील एसटी बसला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यात झालेल्या सर्वाधिक सहलीच्या आरक्षणामध्ये रत्नागिरी जिल्हा तिसरा आहे. तब्बल २०१ एसटी बसेसचे या वेळी बुकिंग झाले.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यंदा शालेय सहलींना नवीन गाड्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला तसेच एसटीच्या गाड्यांव्यतिरिक्त खासगी ट्रॅव्हल्स किंवा बसेस वापरल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला. परिवहन मंत्रालयाच्या आदेशाचा एसटी महामंडळाला चांगलाच फायदा झाला. त्याचा सकारात्मक परिणाम शालेय सहलीवर झाला. नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात तब्बल २२४३ गाड्या राज्याच्या विविध आगारातून शालेय सहलींसाठी देण्यात आल्या. यातून महामंडळाला १० कोटी ८५ लाखांचा महसूल प्राप्त झाला. एसटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शालेय सहलीला ५० टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे अतिशय माफक दरामध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय सहलीचा अनुभव घेता येतो. एसटीच्या ३१ विभागांपैकी कोल्हापूर विभागाने ३७५ एसटी बस शालेय सहलीसाठी उपलब्ध करून देऊन सर्वोत्कृष्ट कामगिरी नोंदवत १ कोटी ७७ लाखांचे उत्पन्न मिळवले आहे. त्या खालोखाल सांगली विभागाने २११ आणि रत्नागिरी विभागाने २०१ गाड्यांचे आरक्षण करत चांगली कामगिरी केली आहे. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातदेखील विविध शाळा आणि महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना सहलीसाठी नव्या गाड्या उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन एसटी महामंडळाने केले आहे. त्यामुळे यंदा एसटीला सहलीच्या हंगामाने चांगलेच तारले आहे.
जिल्ह्यातील शाळांकडून एसटी बसना चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. दरदिवशी १० ते १५ एसटीच्या बस आरक्षित होत आहेत. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन गाड्या सहलींसाठी देण्यात येत आहेत. एसटीचाच सहलींसाठी वापर व्हावा यासाठी शाळांच्या भेटी घेण्यात येणार आहे जेणेकरून सुरक्षित प्रवास विद्यार्थ्यांना करता येईल.
- प्रज्ञेश बोरसे, विभाग नियंत्रक, रत्नागिरी विभाग
