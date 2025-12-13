नेरुर रुग्णालयात उद्यापासून निवासी श्रमसंस्कार शिबिर
नेरुर रुग्णालयात उद्यापासून निवासी श्रमसंस्कार शिबिर

नेरुर रुग्णालयात उद्यापासून
निवासी श्रमसंस्कार शिबिर

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १३ ः बॅ. नाथ पै नर्सिंग महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे सात दिवसीय निवासी श्रमसंस्कार शिबिर नेरुर येथील यशवंतराव नाईक ग्रामीण रुग्णालय व संशोधन केंद्रात येथे १५ ते २१ या कालावधीमध्ये घेण्यात येणार आहे.
सोमवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजता नेरुर सरपंच भक्ती घाडीगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व कुडाळ गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांच्या हस्ते, तसेच बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर, प्रा. कल्पना भंडारी, उपसरपंच दत्ताराम म्हाडदळकर, तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये शिबिराचे उद्‍घाटन करण्यात येणार आहे. या शिबिरामध्ये प्रा. अरुण मर्गज, तृप्ती प्रभूदेसाई, प्रा. सिद्धी पाताडे, डॉ. गार्गी ओरोसकर, प्रमोद काळसेकर, कल्पना भंडारी यांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.
‘भारताच्या शाश्वत विकासासाठी तरुणांचे सक्षमीकरण’ ही थीम असलेल्या शिबिर कालावधीमध्ये ग्रामसफाई, धार्मिक स्थळांची स्वच्छता, विविध बौद्धिक चर्चासत्रे, मनोरंजनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम अशा विविध उपक्रमांचा अंतर्भाव असणार आहे. नेरुर ग्रामस्थ व शिक्षणप्रेमींनी शिबिरास उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिराचे संयोजक प्रा. वैशाली ओटवणेकर, प्रा. वैजयंती नर, प्रा. मानसी धुरी यांनी केले आहे.

