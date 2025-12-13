आठ महिन्यानंतरही कॅशबुक का सापडेना? ः बरेगार
दहा दिवसांत कॅशबुक द्या,
अन्यथा आंदोलन अटळ
बरेगार ः माणगाव ‘वन’प्रश्नी इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १३ ः वनविभागाच्या माणगाव येथील इमारतीला पुरविलेल्या वीजपुरवठा जोडणीसाठी १९८१ मध्ये भरणा केलेली सुरक्षा ठेव ज्या कॅशबुकमध्ये दर्शविली आहे, ते कॅशबुक दहा दिवसांत उपलब्ध करावे अथवा संबंधित कागदपत्रे गायब झाल्याबद्दल महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायदा २००५ च्या संबंधित कलमांनुसार पोलिसांत फौजदारी तक्रार दाखल करावी आणि त्याची प्रत आपणास द्यावी, अशी मागणी करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगर यांनी उपवनसंरक्षकांना निवेदन दिले. मागणी पूर्ण न झाल्यास सोमवारपासून (ता. १५) उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
श्री. बरेगर यांनी २५ एप्रिलला या कॅशबुकच्या शोधासाठी फिर्याद दाखल केली होती. हे कॅशबुक कायमस्वरुपी जतन करण्याचे महत्त्वाचे शासकीय कागदपत्र आहे. वनक्षेत्रपाल सावंतवाडी यांनी ‘कॅशबुक आढळ होत नाही’ असे उत्तर दिले होते. कागदपत्र गहाळ होणे हा महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड अॅक्ट २००५ चा भंग असल्याने, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पूर्वी केली होती. फिर्याद दाखल करून सुमारे आठ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला, तरीही कॅशबुक उपलब्ध झाले नाही आणि पोलिसांत फिर्यादही दाखल झाली नाही. यामुळे श्री. बरेगर यांनी ५ डिसेंबरला उपवनसंरक्षक सावंतवाडी यांना अंतिम नोटीस दिली आहे. या नोटिसीमध्ये नमूद केलेल्या दहा दिवसांच्या मुदतीत, म्हणजेच १५ डिसेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास उपवनसंरक्षक कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे त्यांनी कळविले आहे. नोटिसीची प्रत सावंतवाडी पोलिस ठाण्यालाही दिली आहे.
