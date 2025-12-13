शहरातील शौचालयावर प्रशासनाचा हातोडा
लांज्यातील शौचालयावर प्रशासनाचा हातोडा
नागरिकांची गैरसोय ; फिरते शौचालय सुरू करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १३ ः सर्वांना सोयीचे ठरणाऱ्या लांजा शहरातील मंगळवार आठवडा बाजार परिसरातील निर्मल शौचालयावर प्रशासनाकडून हातोडा फिरवण्यात आल्यामुळे सध्या कामानिमित्त शहरात येणारे ग्रामस्थ, व्यावसायिक, रिक्षा व्यावसायिक, टेम्पो व्यावसायिक, दुकानदार तसेच अन्य सर्वच नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
दरम्यान, नवीन शौचालयाची इमारत बांधण्यास बराच कालावधी जाणार असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन नगरपंचायत प्रशासनाने मंगळवारी आठवडा बाजार तसेच इतर दिवशी फिरत्या शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.
लांजा शहरात मुंबई-गोवा महामार्गालगत आणि शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी निर्मल शौचालय उभारण्यात आले होते. हे निर्मल शौचालय सर्वच नागरिकांना अतिशय सोयीचे ठरत होते. शहरात विविध कामानिमित्त येणारे नागरिक, मंगळवारचा भरणारा आठवडा बाजार त्याचप्रमाणे येथील रिक्षा व्यावसायिक, टेम्पो व्यावसायिक व अन्य छोटे-मोठे व्यावसायिक त्याचप्रमाणे नागरिक, प्रवासीवर्ग आणि विद्यार्थी यांना देखील निर्मल शौचालय हे सोयीचे ठरत होते. मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामात या शौचालयाची अर्धी इमारत बाधित होत असल्याने नुकतीच ही इमारत पूर्णपणे तोडण्यात आली आहे. निर्मल शौचालयाची इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. सध्या लांजा बसस्थानक किंवा तहसील कार्यालय या ठिकाणी असणाऱ्या सार्वजनिक मुताऱ्या, शौचालयांचा नागरिकांना आधार घ्यावा लागत आहे; मात्र या दोन्ही ठिकाणी जाणे नागरिकांसाठी थोडे गैरसोयीचे ठरत आहे. लांजा शहरासह तालुक्यातील नागरिक, प्रवासीवर्ग आणि सर्वांचीच शौचालयाअभावी होणारी गैरसोय लक्षात घेता लांजा नगरपंचायत प्रशासनाने या ठिकाणी फिरत्या शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.
