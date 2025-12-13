विस्तार कार्यातून समाज भान जपा
प्रा. जाधव ः वेंगुर्ले फळ संशोधन केंद्रात प्रशिक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १३ ः केवळ पुस्तकी ज्ञान पुरेसे नसून विद्यार्थ्यांनी विस्तार कार्यातून सामाजिक भान जपले पाहिजे. विभागामार्फत राबवले जाणारे उपक्रम विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करतात. विद्यार्थ्यांनी उपक्रमांचे संगणकीय दस्तऐवजीकरण आणि वार्षिक मूल्यमापन वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आणि अभ्यास मंडळाचे सदस्य प्रा. डॉ. कुणाल जाधव यांनी बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयात केले.
मुंबई विद्यापीठ आणि शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोल्हापूर संचलित बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय, वेंगुर्ले यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग द्वितीय सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम’ नुकताच येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र येथे उत्साहात झाला. या कार्यक्रमात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २८ महाविद्यालयांतील विस्तार कार्य शिक्षक आणि विद्यार्थी व्यवस्थापकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. महाविद्यालयाचे आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागप्रमुख प्रा. विवेक चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले.
या कार्यक्रमासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाचे संचालक डॉ. बळीराम गायकवाड यांनी ऑनलाईन माध्यमातून विशेष उपस्थिती लावली. विस्तार कार्याचा मूळ उद्देश हा विद्यार्थ्यांना समाजाशी जोडणे हा आहे. विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमांतून मिळणारे अनुभव आत्मसात करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. हळबे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुभाष सावंत यांनी ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’च्या अनुषंगाने विस्तार विभागाचे महत्त्व विशद केले. प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. वैभव शिंदे यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या कार्याची ओळख करून दिली.
प्रशिक्षणाच्या तांत्रिक सत्रात क्षेत्र समन्वयक डॉ. राजेंद्र मुंबरकर यांनी मुंबई विद्यापीठांतर्गत होणाऱ्या ‘उडान महोत्सवा’ची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रो. डॉ. डी. बी. गोस्वामी यांनी, महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांच्या अशा रचनात्मक कार्याला पाठिंबा देईल, असे सांगितले. प्रा. डॉ. धनश्री पाटील यांच्या संकल्पनेतून सर्व मान्यवरांचे स्वागत पुष्पगुच्छाऐवजी ‘कोकेडामा’ देऊन केले. महाविद्यालय स्तरावर झालेल्या विविध स्पर्धांचे प्रमाणपत्र वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. शिक्षण प्रसारक मंडळ कोल्हापूरच्यावतीने संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण उपस्थित होते. डॉ. व्ही. एम. पाटोळे यांनी परिचय केला. प्रा. पी. एस. प्रभू यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. सचिन परुळकर यांनी आभार मानले.
