क्राईम
आक्षेपार्ह फोटो प्रसारित
केल्याप्रकरणी गुन्हा
चिपळूण : बनावट नावाने एकाचे इस्टाग्राम खाते तयार करून त्यावर अल्पवयीन मुलाचा आक्षेपार्ह फोटो प्रसारित केल्याचा धक्कादायक प्रकार गुरूवारी (ता. ११) उघड झाला आहे. या प्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात अनोळखीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची तक्रार चिपळूण पोलिस ठाण्यातील पोलिस हवालदार विनोद आंबेरकर यांनी दिली.
भरधाव कंटेनर
चालवणाऱ्यावर गुन्हा
चिपळूण ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटातून भरधाव वेगाने धोकादायक स्थितीत कंटेनर चालवणाऱ्या चालकाला शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी २ वाजता चिपळूण पोलिसांनी ताब्यात घेतले. विकासकुमार हरेंदर दास (२४, रा. बडाबडैय्या, बरोली, गोपालगंज, बिहार) असे गुन्हा दाखल झालेल्या चालकाचे नाव आहे. याबाबतची फिर्याद पोलिस हेडकॉन्स्टेबल विनोद आंबेकर यांनी दिली आहे. त्याप्रमाणे मोटारवाहन कायदा कलम १८४ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
विजेच्या धक्क्याने
प्रौढाचा मृत्यू
चिपळूण ः तालुक्यातील ताम्हणमळा कदमवाडी येथील प्रौढास विजेचा धक्का लागल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १२) सायंकाळी घडली. याबाबत चिपळूण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. विलास श्रीराम कदम (५०, ताम्हणमळा कदमवाडी, चिपळूण) असे मृत्यू झालेल्यांचे नाव आहे. कदम हे घरी काम करत असताना त्यांना अचानक विजेचा धक्का लागला त्यानंतर त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले; मात्र उपचाराआधीच त्यांची प्राणज्योत मालवली.
