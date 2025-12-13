रत्नागिरी ः क्वालिटी प्रिंटिंग अॅण्ड पॅकेजिंग कंपनीला भीषण आग
क्वालिटी प्रिंटिंग कंपनीला भीषण आग
रत्नागिरी एमआयडीसीतील घटना ः कार्यालय खाक; ४० लाखांचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : येथील एमआयडीसी परिसरातील क्वालिटी स्क्रिन प्रिंटिंग अॅण्ड पॅकेजिंग कंपनीच्या कार्यालयाला लागलेल्या भीषण आगीत लॅपटॉप, संगणकासह सर्व साहित्य खाक झाले. यामध्ये सुमारे ४० लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. हा प्रकार आज पहाटे साडेचारच्या सुमारास घडला. याची नोंद ग्रामीण पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. एमआयडीसीच्या अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे खालच्या मजल्यावरील बॉक्स बाहेर काढण्यात यश आले.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, राधिका जितेंद्र जोशी यांची एमआयडीसीमध्ये क्वालिटी स्क्रिन प्रिंटिंग अॅण्ड पॅकेजिंग कंपनी आहे. वरील मजल्यावर कार्यालय, तर तळमजल्यात पॅकेजिंगचे बॉक्स ठेवले होते. आज पहाटेच्या सुमारास अचानक कंपनीच्या कार्यालयातून धूर आणि आगीचे लोळ बाहेर पडू लागले. तेथील वॉचमनच्या हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ जिंतेंद्र जोशी यांना संपर्क केला. त्यांनी घटनास्थळावर जाऊन एमआयडीसीच्या अग्निशमन दलाला पाचारण केले. या दरम्यान, स्थानिकांनी पुढे येऊन आग शमविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु काही क्षणात आगीने रौद्ररूप धारण केले. यामध्ये कार्यालयातील प्रिंटर, लाकडी टेबल, खुर्ची, लॅपटॉप, संगणक आदींसह सर्व साहित्य भस्मसात झाले. काही क्षणात एमआयडीसीचा अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाला. पथकातील जवानांनी ही आग आटोक्यात आणली. सुमारे अर्धा ते पाऊण तास हा थरार सुरू होता. इमारतीच्या एका मजल्यावर तयार केलेले बॉक्स व अन्य सामान होते. आग लागल्यानंतर ते बाहेर काढण्यात यश आले; परंतु आगीमुळे कार्यालयातील संपूर्ण सामान जळून खाक झाले.
याबाबत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात जोशी यांनी तक्रार दिली आहे. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. त्यामध्ये सुमारे ४० लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. ग्रामीण पोलिसांनी जळिताची नोंद केली असून, अधिक तपास पोलिस हवालदार लक्ष्मण कोकरे करत आहेत.
