क्राईम
नाचणे येथील
वृद्धाची आत्महत्या
रत्नागिरी ः घराच्या मागे असलेल्या पत्र्याच्या शेडच्या अॅंगलला नायलॉन दोरीने एका वृद्धाने गळफास लावून घेतला. त्यांना तातडीने उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले; परंतु तत्पूर्वी त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रकाश विष्णू कुलकर्णी (वय ७८, रा. शीतल प्रकाश, रमेशनगर-नाचणे, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी निदर्शनास आली. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
शांतीनगरातील प्रौढाचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः शांतीनगर येथील प्रौढाची प्रकृती खालावली, त्यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. बाबूराव अन्नाप्पा कोळी ( वय ५४, रा. ईदगानगर, ता. मिरज, जि. सांगली, सध्या ः शांतीनगर, रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी जिल्हा रुग्णालयात घडली. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.
मोटार अपघातात
एक जण जखमी
दापोली ः दापोली येथील साकळोली रस्त्यावर दोन मोटारींच्या अपघाताप्रकरणी एका संशयित मोटार चालकाविरुद्ध दापोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आर्यन गणेश निकम (वय २१, रा. मुंबई जुईनगर, नवी-मुंबई) असे संशयित मोटार चालकाचे नाव आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी निसर्ग नर्सरी साकळोली येथील रस्त्यावर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सुरज संतोष कदम (वय २७, रा. आपटी मधलीवाडी, दापोली) हे बसलेल्या गाडीतील चालक नितीन दत्ताराम रांगले (वय ३८, रा. बोरघर ता. दापोली) हे मोटार घेऊन आपटी ते गावथळे अशी घेऊन जात होते. त्याचवेळी गावतळे येथून चालक आर्यन निकम हे मोटार चालवत येत होते. दोन्ही मोटारीच्या धडकेत वाहनांचे नुकसान झाले. तर या अपघातामध्ये सुरज कदम हे जखमी झाले. या प्रकरणी सुरज कदम यांनी दापोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
