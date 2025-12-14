राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये देवगडात ५७ प्रकरणे निकाली
10519
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये
देवगडात ५७ प्रकरणे निकाली
देवगड, ता. १४ : येथील राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकूण ५७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यातून सुमारे २८ लाख ६४ हजार ४१७ रुपये इतकी वसुली झाल्याची माहिती संबंधित विभागाने दिली.
मुंबई उच्च न्यायालय, राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग यांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरून येथील दिवाणी न्यायालय ‘क’ स्तर येथे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीचे उद्घाटन दिवाणी न्यायाधीश तथा देवगड तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष श्रीकांत पचंडी यांच्या हस्ते झाले. या लोक अदालतीत दिवाणी व फौजदारी खटले तसेच वादपूर्व प्रकरणे अशा १००७ पैकी एकूण ५७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यातून २८ लाख ६४ हजार ४१७ रुपये वसुली झाली. देवगड तालुका विधी सेवा समिती व तालुका बार असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले होते. यावेळी सरकारी वकील, सर्व ज्येष्ठ व कनिष्ठ विधीज्ञ, दिवाणी न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार, बँकांचे अधिकारी, वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. या अदालतीत दिवाणी व फौजदारीकडील एकूण २८८ प्रकरणे होती. त्यातील ५६ प्रकरणे निकाली काढली. त्यातून २८ लाख ३२ हजार १२१ रुपये वसुली झाली. बँक, महावितरण यातील ७१९ वादपूर्व प्रकरणे ठेवली होती. त्यातील एक प्रकरण निकाली काढण्यात आले. यातून ३२ हजार २९६ रुपये वसुली झाली. पॅनेल सदस्य म्हणून ॲड. रुपेश राणे यांनी काम पाहिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.