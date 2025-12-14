भरणी कदमवाडी रस्त्याचे शिंदे शिवसेनेतर्फे काम सुरू
भरणी कदमवाडी रस्त्याचे
शिंदे शिवसेनेतर्फे काम सुरू
कुडाळ ः भरणी येथील गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले व आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातून जनसुविधा योजनेअंतर्गत मंजूर झालेले कदमवाडी रस्ता खडीकरण आणि डांबरीकरण कामाचे भूमिपूजन शिवसेना महिला जिल्हाप्रमुख दीपलक्ष्मी पडते यांच्या हस्ते रविवारी करण्यात आले. या रस्त्यामुळे कदमवाडी येथील नागरिकांची गेले अनेक वर्षांची मोठी गैरसोय दूर झाल्याने सर्व ग्रामस्थांनी आमदार राणे यांचे आभार व्यक्त केले. यावेळी शिवसेना उपविभाग प्रमुख सचिन तेली, माजी पंचायत समिती सदस्य बाळू मडव, महिला तालुका सचिव रेवती राणे, विभाग सचिव राजेंद्र परब, चेतन ढवळ, सरपंच अश्विनी मेस्त्री, उपसरपंच दिलीप कदम, ग्रामपंचायत सदस्य विशाल मेस्त्री, सारिका परब, पोलिसपाटील सरोज काजरेकर, शिवसेना शाखा प्रमुख नंदकिशोर सरंगले, सुशील परब, प्रणेश सावंत तसेच शिवसैनिक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कामी बाळा राणे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. उपसरपंच कदम व राजू परब यांनी आमदार राणेंसह जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत व सर्व पदाधिकाऱ्यांचे विशेष आभार मानले.
