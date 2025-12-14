अस्मी मांजरेकर, भक्ती केळुस्कर प्रथम
10587
अस्मी मांजरेकर, भक्ती केळुस्कर प्रथम
बांद्यातील वक्तृत्व स्पर्धा; नट वाचनालयाच्या उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १४ ः येथील नट वाचनालयात (कै.) शशिकांत नाडकर्णी पुरस्कृत त्यांचे वडील (कै.) शांताराम नाडकर्णी व त्यांची आई (कै.) शांताबाई नाडकर्णी यांच्या स्मरणार्थ शालेय वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. मोठ्या गटात अस्मी मांजरेकर (आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी) तर लहान गटात भक्ती केळुस्कर (माध्यमिक विद्यालय, इन्सुली) या विद्यार्थ्यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. स्पर्धेला दोन्ही गटात स्पर्धकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
स्पर्धा पाचवी ते सातवी व आठवी ते दहावी अशा दोन गटात झाली. पाचवी ते सातवीसाठी ‘वाचनाचे महत्त्व’ व ‘माझा आवडता संशोधक’, आठवी ते दहावीसाठी ‘माझा आवडता कवी’ व ‘व्यायामाचे महत्त्व’ हे विषय होते. या दोन्ही गटात एकूण २२ स्पर्धक सहभागी झाले.
लहान गटात द्वितीय क्रमांक दुर्वा नाईक (माध्यमिक विद्यालय, इन्सुली), तृतीय दुर्वा नार्वेकर (मळगाव हायस्कूल), उत्तेजनार्थ सर्वेक्षा ढेकळे (यशवंतराव भोसले प्रशाला, सावंतवाडी) व पार्थ सावंत (आर.पी.डी., सावंतवाडी) यांना देण्यात आला. आठवी ते दहावी गटात द्वितीय क्रमांक मृणाली पवार (आर.पी.डी., सावंतवाडी), तृतीय दिव्यल गावडे (नूतन माध्यमिक विद्यालय, इन्सुली), उत्तेजनार्थ क्रमांक मृदुला सावंत (दिव्यज्योती इंग्लिश स्कूल, बांदा) व वैभवी परब (मळगाव हायस्कूल) यांनी पटकावला. विजेत्या स्पर्धकांना रोख बक्षीस व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. या स्पर्धेचे परीक्षण चंद्रकांत सावंत यांनी केले.
व्यासपीठावर वाचनालयाचे अध्यक्ष एस. आर. सावंत, उपाध्यक्ष नीलेश मोरजकर, सदस्या स्वप्निता सावंत, गुरुनाथ नार्वेकर, चंद्रकांत सावंत उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाला वाचनालयाचे सदस्य शंकर नार्वेकर, जगन्नाथ सातोस्कर, प्रशालेचे शिक्षक श्री. सावळ, घारपी शाळेचे मुख्याध्यापक जे. डी. पाटील, शिक्षिका अर्चना देसाई, शुभेच्छा सावंत, पालक, विद्यार्थी, ग्रंथपाल सुस्मिता नाईक, सहाय्यक ग्रंथपाल सुनील नातू, लिपिक ओंकार राऊळ, शिपाई अमिता परब उपस्थित होते. सचिव राकेश केसरकर यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.