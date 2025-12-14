‘हिंदू जनजागृती’द्वारे चिपळुणात आंदोलन
चिपळूण : हिवाळी अधिवेशनात लव्ह जिहाद्यांना कठोर शिक्षा करणारा कायदा महाराष्ट्रात झालाच पाहिजे, ही मागणी करणारे आंदोलन हिंदू जनजागृती समितीद्वारे चिपळूण येथे करण्यात आले. खेडेकर क्रीडा संकुलासमोर १० डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता हे आंदोलन झाले. आंदोलनात विविध संघटना, संप्रदाय व सर्वसामान्य हिंदू महिला आणि युवतींची मोठी उपस्थिती होती. महिला प्रतिनिधी यांनी लव्ह जिहाद विरोधात कायदा होण्यास महाराष्ट्र शासन विलंब करत आहे, याविषयी खेद व्यक्त केला. हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान, विहिप, शिवसेना, भाजप, ग्राम दैवत कालभैरव संस्कृतीक मंच, संस्कार भारती, सनातन संस्था व धर्म राष्ट्रप्रेमी हिंदू बांधव उपस्थिती होते.
तुम्ही पक्षाची कामे
जोमाने कराः चव्हाण
संगमेश्वर ः स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीला वेळ आहे. त्यामुळे महायुतीबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार घेतील, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. शुक्रवारी (ता. १२) ठाण्यातील भाजपच्या पक्ष कार्यालयात आयोजित कोकण विभागीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला संगमेश्वर भाजपचे तालुकाध्यक्ष विनोद म्हस्के यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी उत्तर मंडळातील विकासकामांचा आढावा घेतला पक्षांतर्गत कामाचा आढावा घेतला. तसेच तिकीट कोणाला द्यायची हे वरीष्ठ पातळीवर ठरेल; परंतु तुम्ही पक्षाचे कामे जोमाने करा नागरिकांच्या समस्या असतील तर त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करा, असे आदेश दिल्याचे तालुकाध्यक्ष विनोद म्हस्के यांनी सांगितले.
विज्ञान प्रदर्शनात
राजेश खेडेकर प्रथम
संगमेश्वर ः तालुक्यातील कडवई पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाच्या भाईशा घोसाळकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत असलेले प्रयोगशाळा सहाय्यक राजेश खेडेकर यांनी तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक, परिचर गटात सलग १७ व्या वर्षी पारितोषिक पटकावले. संगमेश्वर तालुक्यातील डॉ. रश्मिकांत दीपचंद गार्डी माध्यमिक विद्यालय, कळंबस्ते येथे ८ ते १० डिसेंबर या कालावधीत ५३ वे तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन पार पडले. त्यामध्ये खेडेकर यांनी रहस्यमय विज्ञान (टाकाऊतून टिकाऊ) या विषयावर प्रतिकृती तयार केली होती. यापुर्वी त्यांनी जिल्हा व राज्यस्तरापर्यंत मजल मारून पारितोषिक पटकावले आहे. त्यांना विज्ञान शिक्षक सूरज कदम व सौजन्या महाडिक यांचे सहकार्य लाभले.
