रत्नागिरीः स्कॉलर सर्च परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सन्मान करताना पोलिस निरीक्षक अश्वनाथ बाप्पाची खेडकर. सोबत संचालिका सीमा हेगशेट्ये, कनिष्ठ महाविद्यालय विभाग प्रमुख सुकुमार शिंदे आदी.
स्कॉलर सर्च परीक्षेत वेदांतिका पवार प्रथम
नवनिर्माण महाविद्यालय; दिड हजार विद्यार्थी सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ः येथील नवनिर्माण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स आयोजित स्कॉलर सर्च २०२५ परीक्षेमध्ये शिर्के हायस्कूलची वेदांतिका बापूसाहेब पवार हिने प्रथम क्रमांक पटकावला.
नवनिर्माण ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयातर्फे आयोजित दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित जिल्हास्तरीय स्कॉलर सर्च परीक्षेत लांजा, संगमेश्वर, राजापूर, रत्नागिरी या तालुक्यातील ३२ शाळेतील दिड हजार विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यातून अंतिम फेरीसाठी ११६ विद्यार्थी पात्र ठरले. त्यांची दुसऱ्या फेरीतील परीक्षा नवनिर्माण महाविद्यालयात घेण्यात आली. या अंतिम परीक्षेत ८ विद्यार्थी चमकले. यशस्वी विद्यार्थ्यांना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते रोख बक्षीस आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. अंतिम परीक्षेत वेदांतिका बापूसाहेब पवार हिने प्रथम क्रमांक पटकावला. तिला ३ हजार रुपये रोख आणि प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरवण्यात आले. दुसरा क्रमांक प्राप्त नाथ पै हायस्कूलच्या आशय नंदकुमार पाटीलला २ हजार रुपये व प्रशस्तीपत्रक देण्यात आले. तर पटवर्धन हायस्कूलच्या श्रावणी दिनेश वाडेकर आणि आर्यन विनोद गुरव यांना विभागून तृतीय क्रमांक देण्यात आला. त्यांना ५०० रुपये आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवण्यात आले. रुद्र नरेंद्र नलगे, राकेश अर्जुनलाल परमार, आयेशा ठाकूर आणि संस्कार दिनेश बारगुडे या विद्यार्थ्यांना उत्तेजनार्थ ५०० रुपये आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमाला रत्नागिरी वाहतूक नियंत्रक पोलिस निरीक्षक अश्वनाथ बाप्पाची खेडकर उपस्थित होते.
