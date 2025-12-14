रत्नागिरीतील ''डॉक्टर तुम्ही सुद्धा'' नाटक प्रथम
सातारा - येथे झालेल्या रत्नागिरी एसटी विभागाच्या डॉक्टर तुम्ही सुद्धा या नाटकातील एक क्षण (छाया ः नंदकुमार भारती)
रत्नागिरीतील ‘डॉक्टर तुम्ही सुद्धा’ नाटक प्रथम
एसटी आंतरविभागीय नाट्य स्पर्धेत अंतिम फेरीसाठी निवड; वैयक्तीक चार पारितोषिके
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ः महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळ व राज्य परिवहन कामगार कल्याण समितीतर्फे सातारा येथे झालेल्या आंतरविभागीय नाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरीत रत्नागिरी विभागाच्या लेखक अजित दळवी व राजेश मयेकर दिग्दर्शित ''डॉक्टर तुम्ही सुद्धा'' या नाटकाने प्रथम क्रमांक पटकावला. या नाटकाची अंतिम स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
पाच विभागातून सातारा केंद्र येथे श्री शाहू कलामंदिर रंगमंचावर मध्यवर्ती कार्यालय दापोडी-पुणेचे ''बाई मी दगूड फोडीते'' मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई नाटक- वाडा, मुंबई विभाग- नाटक ''एका घराची गोष्ट'' पुणे विभाग नाटक ''आकाशी पेलताना'' तर रत्नागिरी विभागाचे ''डॉक्टर तूम्ही सुद्धा'' अशी पाच नाटके सादर झाली. रंगतदार झालेल्या या नाटकांमध्ये रत्नागिरी विभागाने प्रथम क्रमांक पटकावला.
राज्य परिवहन कामगार कल्याण समितीतर्फे एसटी कर्मचाऱ्यांमधील सुप्त गुणांना वाव मिळावा यासाठी आंतरविभागीय नाट्य स्पर्धा आयोजित केली जाते. यंदा स्पर्धेचे ५३ वे वर्ष होते. यामध्ये रत्नागिरी विभागाने डॉक्टर तुम्ही सुद्धा हे नाटक सादर केले. त्या नाटकामध्ये प्रशांत आडिवरेकर, राहूल मलुष्टे, नंदकुमार भारती, संजया किर, अपूर्वा चव्हाण, अभिषेक फेपडे, सचिन बारगुडे, प्रेरणा खेडस्कर, विजय जाधव, प्रदीप घवाळी, अमित लांजेकर, प्रवीण बापर्डेकर, श्रद्धा मयेकर यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या. तर प्रकाश योजना शंकर सुर्वे, पार्श्वसंगीत राजेश कीर, रंगमंच व्यवस्था प्रदीप घवाळी, अमित लांजेकर तर वेशभूषा महेंद्र तोडणकर, मनाली साळवी व रंगभूषा नंदकुमार भारती यांनी केली.
सातारा केंद्रावर झालेल्या प्राथमिक फेरीमध्ये एकूण पाच नाटके सादर झाली. त्यामध्ये रत्नागिरी विभागाने यशाची मोहोर उमटवली. या नाटकासाठी विशेष मार्गदर्शन ज्येष्ठ रंगकर्मी वामन जोग, व विशेष सहाय्य निवराज मणचेकर, अक्षय पेडणेकर, यश सुर्वे यांनी केले. या यशाबद्दल विभाग नियंत्रक प्रज्ञेश बोरसे, यंत्र अभियंता (चालन) अनंत कुलकर्णी, उपयंत्र अभियंता सोनाली कांबळे, यंत्र अभियंता मृदुला जाधव, कामगार अधिकारी भक्ती फुटाणे यांनी अभिनंदन केले आहे.
चौकट
अशी आहेत वैयक्तिक पारितोषिके
सांघिकसह पाच पारितोषिक पटकावली आहेत. त्यात अभिनय प्रशांत आडिवरेकर (प्रथम), स्त्री अभिनय श्रद्धा मयेकर (प्रथम), दिग्दर्शन राजेश मयेकर (प्रथम), नेपथ्य विजय मेस्त्री, प्रविण बापर्डेकर, रवींद्र तेरवणकर (प्रथम) यांचा समावेश आहे.
