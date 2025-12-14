चिपळूण-पिंपळी-नांदिवसे मार्गावरील पुलांचे काम रखडले
पिंपळी-नांदिवसे मार्गावरील पुलांचे काम रखडले
३२ कोटींची तरतूद असूनही दुर्लक्ष; १६ गावे करणार २४ डिसेंबरला रास्ता रोको
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १४ : तालुक्यातील पिंपळी-नांदिवसे मार्गावरील पूल २३ सप्टेंबरला कोसळल्यानंतर १६ गावांच्या दळणवळणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या मार्गावरून रोजंदारी करणारे शेकडो हजारो कामगार, विद्यार्थी, रुग्ण, तसेच औद्योगिक वाहतूक यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वाढलेल्या अंतरामुळे वाहतूक खर्च आणि दैनंदिन खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) चिपळूण तालुकाध्यक्ष सिराज अडरेकर यांनी मुख्य अभियंता एमआयडीसी मुंबई, विभागीय कार्यालय रत्नागिरी-खेर्डी तसेच संबंधित प्रशासनाला निवेदन देत पुलांची कामे तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली. या मार्गावरील कोसळलेल्या दोन पुलांच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणीसाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी एमआयडीसीमार्फत कामाची जबाबदारी स्वीकारून एकूण ३२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यानुसार एमआयडीसीने निविदा जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण केली असून कामासाठी कमिटीची औपचारिक मंजुरीही मिळाली आहे.
दोन्ही पुलांचे काम तात्काळ, युद्धपातळीवर सुरुवात न झाल्यास २४ डिसेंबर रोजी खडपोली वालोंटी फाटा येथे १६ गावांचे हजारो नागरिक व कामगारांसह रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनात मुराद अडरेकर यांनी दिला आहे.
चौकट
विद्यार्थी, कामगार, व्यापाऱ्यांचे हाल
प्रत्यक्ष काम अद्याप सुरू झाले नसल्याबद्दल अडरेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. झालेल्या विलंबामुळे १६ गावांचे दळणवळण विस्कळित, हजारो नागरिक, कामगार व विद्यार्थ्यांचे हाल, औद्योगिक व व्यापारी वाहतुकीची मोठी अडचण, नागरिकांच्या खर्चात वाढ अशा गंभीर समस्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
