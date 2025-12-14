मीरा भाईंदर पोलिस आयुक्तालयाने जिंकली चॅम्पियनशीप
rat14p15.jpg-
10613
दापोली ः कोकण परीक्षेत्रीय पोलिस क्रीडा स्पर्धेतील बेस्ट अॅथलीट पुरस्काराचे मानकरी रायगड येथील लक्ष्मण दरवडा यांना गौरविताना कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संजय दराडे.
-------------
मीरा भाईंदर पोलिस आयुक्तालयाने जिंकली चॅम्पियनशीप
कोकण पोलिस क्रीडा स्पर्धेची सांगता; बेस्ट अॅथलिट म्हणून लक्ष्मण दरवडा, शीतल पिंजरेंचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १४ः दापोलीतील कोकण कृषी विद्यापीठाच्या क्रीडांगणावर झालेल्या ५० व्या कोकण परिक्षेत्रीय पोलिस क्रीडा स्पर्धेची जनरल चॅम्पियनशीप मीरा भाईंदर पोलिस आयुक्तालय संघाने जिंकली. तसेच स्पर्धेतील बेस्ट अॅथलीट हा किताब पुरुषांमध्ये रायगड येथील लक्ष्मण हाशा दरवडा यांना आणि महिलांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील शीतल संभाजी पिंजरे यांनी मिळवला.
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील पोलिस दलातील खेळाडू व संघ या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. दापोली येथे डॉ. बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठाच्या क्रीडांगणावर या स्पर्धा झाल्या. जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनीही अत्यंत कमी वेळात या स्पर्धांचे नियोजन करण्यासाठी सगळ्यांनी सहकार्य केल्याचे सांगितले.
स्पर्धेतील जनरल चॅम्पियनशीप मीरा भाईंदर पोलिस आयुक्तालय संघाने जिंकली. तसेच स्पर्धेतील बेस्ट अॅथलीट हा किताब पुरुषांमध्ये रायगड येथील लक्ष्मण हाशा दरवडा यांना आणि महिलांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील शीतल संभाजी पिंजरे यांनी मिळवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली दापोली भारतरत्नांची ही भूमी आहे. याच ठिकाणी ५० व्या कोकण परिक्षेत्रीय पोलिस क्रीडा स्पर्धा उत्साहात झाला. याबद्दल आपल्याला अभिमान असल्याचे प्रतिपादन कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संजय दराडे यांनी स्पर्धेच्या बक्षीस समारंभावेळी बोलत होते. या वेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, अप्पर जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाबुराव महामुनी, कोकण कृषी विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. अरुण माने आदी उपस्थित होते.
