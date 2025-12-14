रत्नागिरी ः दुचाकी-टेम्पो अपघातात १ ठार, २ जखमी
दुचाकी-टेंपो अपघातात १ ठार, २ जखमी
खेडशी येथील घटना; जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ ः शहराजवळील खेडशी महालक्ष्मी मंदिर येथे रस्त्यावर राधाकृष्ण ग्रेनाईडसमोर भरधाव जाणाऱ्या दुचाकीने टेंपोला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. दुचाकीवरील अन्य दोघे तरुण गंभीर जखमी झाले. राज सुधाकर कोत्रे (वय १९, रा. कापडगाव, रत्नागिरी) असे मृताचे, तर आर्यन विनोद कुरतडकर (१९) आणि पार्थ विजय कुरतडकर (१९, तिघेही रा. कापडगाव, रत्नागरी) अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. १३) रात्री साडेनऊच्या सुमारास खेडशी-महालक्ष्मी मंदिर रस्त्यावरील राधाकृष्ण ग्रेनाईडसमोर घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार निवळी येथून रत्नागिरीच्या दिशेने जाणारा टेम्पो (एमएच ०८ बीसी १२७९) रात्री साडेनऊच्या सुमारास खेडशी महालक्ष्मी मंदिराजवळून जाताना समोरून येणाऱ्या दुचाकी (एमएच ०८ एडब्ल्यू १६६२) वरून तिब्बल सीट जणाऱ्या राज सुधाकर कोत्रे (वय १९ रा. कापडगाव, रत्नागिरी) याने टेंपोला जोरदार धडक दिली. धडकेचा आवाज इतका तीव्र होता की सर्वांनाच धक्का बसला. परिसरातील सर्वजण घटनास्थळी धावले. या अपघातात दुचाकीस्वार राज कोत्रे जागीच ठार झाला. तर आर्यन विनोद कुरतडकर (१९) आणि पार्थ विजय कुरतडकर (१९, तिघेही रा. कापडगाव, रत्नागरी) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या अपघाताची खबर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात देण्यात आली असून अधिक तपास ग्रामीण पोलिस अंमलदार करत आहेत.
मार्गावर वारंवार अपघात
रात्रीच्या सुमारास रत्नागिरी ते खेडशी या चौपदरीकरण मार्गावर वारंवार अपघात होत आहेत. वेगावर नियंत्रण नसणे, रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांचा निष्काळजीपणा आणि नियमांचे उल्लंघन यामुळे जीवघेणे प्रकार घडत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. स्वाराचा जागीच मृत्यूच्या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून पोलिसांचा अधिक तपास सुरू आहे.
