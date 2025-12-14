मालवण-तळगाव येथे विवाहितेची आत्महत्या
मालवण-तळगाव येथे
विवाहितेची आत्महत्या
मालवण, ता. १४ : गोवा येथून तळगाव काटापूरवाडी (ता. मालवण) येथे हरिनाम सप्ताहासाठी आलेल्या सावंत कुटुंबीयांतील सौ. रश्मी राजेश सावंत (वय ४८) यांनी घराशेजारील एका विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. याबाबतची खबर त्यांचा मुलगा शुभम सावंत यांनी पोलिस ठाण्यात दिली आहे.
शुभम याने दिलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे, की शनिवारी रात्री मी आणि वडील भोवरदेव मंदिर हरिनाम सप्ताहात सहभागी होण्यासाठी गेले होतो. घरात आई आणि बहीण होती. बहिणीने सकाळी मोबाईलवर फोन करून आई घरात नसल्याचे सांगितले. यामुळे वडील देवळातून घरी जाण्यास निघाले असता त्यांना रस्त्यालगत असलेल्या विहिरीत सौ. रश्मी सावंत यांचा मृतदेह तरंगताना आढळला. याप्रकरणी मालवण पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास सुरू आहे.
