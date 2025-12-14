जिना उतरताना पडल्यामुळे कणकवलीत तरूणाचा मृत्यू
जिना उतरताना पडल्यामुळे
कणकवलीत तरूणाचा मृत्यू
कणकवली, ता.१४ : जिना उतरताना तोल जाऊन पडल्याने कणकवलीत तरूणाचा मृत्यू झाला. नितीन धोंडू जगताप (वय ४५, रा. भरणी) असे त्याचे नाव आहे. शहरातील लक्ष्मी चित्र मंदिर लगत असलेल्या इमारतीखाली त्याचा मृतदेह आज सकाळी स्थानिकांना आढळला. याबाबतची माहिती कणकवली पोलिसांना देण्यात आली. पोलिस हवालदार विनोद चव्हाण घटनास्थळी दाखल झाले होते.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नितीन जगताप हा कणकवली शहरात हॉटेल तसेच अन्य ठिकाणी मोलमजुरीचे काम करत असे. तसेच लक्ष्मी चित्रमंदिर लगत असलेल्या इमारतीच्या बाहेर झोपत असे. शनिवारी रात्री उशिरा तो जिन्यावरून तोल जाऊन पडला. यात त्याच्या डोक्याला मोठी दुखापत होऊन रक्तस्त्राव झाला. त्यातच त्याचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू, अशी नोंद करण्यात आली आहे. नितीन जगताप हा अविवाहित असून त्याच्या मागे आई-वडील असा परिवार आहे.
