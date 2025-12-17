युवकांनो, उद्योग व्यवसायाकडे वळा
मनीष दळवी ः तळवडेत जिल्हा बँकेचा स्थलांतर सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नेहमीच सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि व्यापारी बंधूंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी युवा पिढीने उद्योग-व्यवसायाकडे वळावे. विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत असल्याने, युवा पिढीने त्या दृष्टीने उद्योग व्यवसायाकडे वळावे. जिल्हा बँक उद्योग व्यवसाय सुरू करणाऱ्या नव्या पिढीला सदैव सहकार्य करत आहे, असे प्रतिपादन बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केले.
तळवडे येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक शाखेचा नूतन वास्तूत स्थलांतर सोहळा मंगळवारी (ता. १६) उत्साहात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन सोलापूर-मंगळवेढा येथील ‘धनश्री मल्टिस्टेट’च्या संचालिका आणि सीताराम महाराज साखर कारखान्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजलक्ष्मी गायकवाड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रमुख मान्यवर म्हणून बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, संचालक विद्याधर परब, गजानन गावडे, रवींद्र मडगावकर, जिल्हा बँक मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, खरेदी-विक्री संघ सावंतवाडी अध्यक्ष प्रमोद गावडे, सरपंच वनिता मेस्त्री आदी उपस्थित होते.
प्रमोद गावडे यांनी बँकेच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा मांडला. संचालक विद्याधर परब, गजानन गावडे, सावंतवाडी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष गावडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. तळवडे सोसायटीचे अध्यक्ष बाबुराव परब, तळवडे अर्बन क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष विलास परब, शाखा व्यवस्थापक श्यामसुंदर पोकळे यांच्यासह बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक शेतकरी, व्यापारी आणि हितचिंतक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवर तसेच जिल्हा बँक शाखेमध्ये नवीन एफडी सुरू करणाऱ्या खातेदारांचा पुष्पगुच्छ व शाल देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन शरद सावंत यांनी केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक राज्यात आदर्श!
डॉ. गायकवाड म्हणाल्या, ‘सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक राज्यातील एक आदर्श सहकारी बँक आहे. बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांना ऊर्जितावस्था देण्याचे मोलाचे काम या बँकेने केले आहे. या बँकेकडून घेतलेल्या कर्जात ‘बरकत’ असून, याच बळावर आम्ही एका कारखान्यावरून दुसरा कारखाना विकत घेण्यापर्यंत प्रगती करू शकलो.’ यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत एक कोटी रुपयांची ठेव ठेवून मोठे योगदान दिले.
