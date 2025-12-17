पाच दिवसांचा कार्यआठवडा लागू करा ः बॅंक कर्मचारी
पाच दिवसांचा कार्यआठवडा
लागू करा ः बॅंक कर्मचारी
कुडाळात ‘ऑल इंडिया डिमांड डे’
कुडाळ, ता. १७ ः संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांतर्फे देशभरात ‘ऑल इंडिया डिमांड डे’ उत्साहात पाळण्यात आला. कुडाळमध्ये ‘यूएफबीयू’च्या (युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन) नेतृत्वाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बॅज परिधान करून, मूक निदर्शने व मागणी निवेदने सादर करत पाच दिवसांचा कार्यआठवडा तत्काळ लागू करणे यांसह आपल्या प्रमुख मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. याबाबतची माहिती पत्रकातून ऑल इंडिया बँक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन एमएस १ चे राज्य सचिव प्रमोद शिंदे यांनी दिली.
या आंदोलनात मुख्यत्वे, बँकिंग क्षेत्रात पाच दिवसांचा कार्यआठवडा तत्काळ लागू करणे. सध्या बँकांमधील वाढता कामाचा ताण, कर्मचारी संख्येची कमतरता यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असल्याने याचा परिणाम सेवा गुणवत्तेवर व कार्यक्षमतेवरही होत असल्याचा इशाराही दिला. देशव्यापी आंदोलनात विविध घटक संघटनांनी एकत्र येत सरकार व बँक व्यवस्थापनाकडे सकारात्मक भूमिका घेण्याची मागणी केली. पाच दिवसांचा कार्यआठवडा लागू झाल्यास ग्राहक सेवेची गुणवत्ता वाढेल, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावेल आणि बँकिंग प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनेल, याकडे लक्ष वेधले. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला. दरम्यान, पाच दिवसांचा कार्यआठवडा ही केवळ मागणी नसून, बँक कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य व कार्यक्षमतेसाठी अत्यावश्यक बाब आहे, असे पत्रकात श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे. देशभरातील बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आज दाखवलेली एकजूट ऐतिहासिक आहे. सरकारने पाच दिवसांचा कार्यआठवडा त्वरित लागू करून बँकिंग क्षेत्रातील तणाव कमी करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा ऑल इंडिया बँक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीलेश पवार यांनी दिला.
