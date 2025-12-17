विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला यशाचे कोंदण
खारेपाटण केंद्रशाळा; तालुकास्तरीय क्राडी स्पर्धेसाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १७ : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने येथे घेण्यात आलेल्या बाल कला, क्रीडा, ज्ञानी मी होणार समूहगीत व समूहनृत्य प्रभागस्तरीय क्रीडा महोत्सवात जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्रशाळा खारेपाटण क्र.१ च्या विद्यार्थ्यांनी वैयक्तिक व सांघिक खेळात दर्जेदार यश मिळविले. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल सर्वस्तरातून अभिनंदन होत आहे.
येथील वामनराव महाडिक विद्यालयाच्या मैदानावर झालेल्या या महोत्सवात खारेपाटण केंद्रशाळेच्या ६ विद्यार्थ्यांनी वैयक्तिक खेळात प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. लहान गट मुलगे कबड्डी संघाने सांघिक यश प्राप्त करत प्रथम क्रमांक मिळविला. या सर्व विद्यार्थ्यांची पुढील होणाऱ्या कणकवली तालुकास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. विजेते ठरलेले विद्यार्थी पुढीलप्रमाणे ः गोळा फेक मोठा गट (मुलगे/मुली)-हेमंत गारगुंडे, वैष्णवी कोळसुलकर (प्रथम क्रमांक), लांब उडी मोठा गट (मुलगे/मुली)-सार्थक पोरे, अथर्व लाड, स्वरा तोडकर (द्वितीय), उंच उडी लहान गट-वैष्णवी निमणकर (प्रथम), हर्ष कानडे (द्वितीय). २०० मीटर धावणे मोठा गट मुलगे-अथर्व लाड (प्रथम). सांघिक खेळ ः लहान गट मुलगे कबड्डी संघाने प्रथम, खो-खो मोठा गट मुलगे द्वितीय, कबड्डी मोठा गट मुली द्वितीय क्रमांक, समूहनृत्य मोठा गट स्पर्धेत ‘बिहु’ या आसामी लोकनृत्याला द्वितीय क्रमांक मिळाला.
खारेपाटण सरपंच प्राची ईसवलकर, उपसरपंच महेंद्र गुरव, ग्रामपंचायत सदस्य व शाळा समिती सदस्य गुरुप्रसाद शिंदे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्राप्ती कट्टी, उपाध्यक्ष प्रियंका गुरव, माजी अध्यक्ष संतोष पाटणकर, समिती सदस्य मंगेश ब्रम्हदंडे, संध्या पोरे, मुख्याध्यापक प्रदीप श्रावणकर यांनी अभिनंदन केले.
