रत्नागिरी- दुर्बिणीद्वारे मुतखडा ऑपरेशन शिबिर
रत्नागिरीत दुर्बिणीद्वारे
मुतखडा ऑपरेशन शिबिर
रत्नागिरी, ता. १७ ः शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष, अथायु हॉस्पिटल कोल्हापूर, मंत्री उदय सामंत वैद्यकीय मदत कक्ष, डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन आणि आरोग्यदूत फाउंडेशन यांच्यावतीने रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील रुग्णांसाठी मोफत दुर्बिणीद्वारे मुतखडा, प्रोस्टेट, पित्ताशयातील खडे व लेसरद्वारे व्हेरिकोज व्हेन्स तपासणी, शस्त्रक्रिया शिबिर २० डिसेंबरला सकाळी ११ ते दुपारी २ या कालावधीत जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आयोजित केले आहे.
उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या वाढदिवसानिमित्त या सामाजिक उपक्रमाचे आयोजन केले असून, ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरजू रुग्णांना या शिबिराचा लाभ घेता येणार आहे. शिबिराला येताना सर्व जुने रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी, पायाचा डॉपलर तपासणी रिपोर्ट तसेच मूळ प्रत रेशनकार्ड व आधार कार्ड घेऊन येणे, ज्या रुग्णांना दुर्बिणीद्वारे व लेसरद्वारे उपचार लागणार आहेत अशा रुग्णांना मोफत उपचार अथायु हॉस्पिटल, कोल्हापूरमध्ये केले जाणार आहेत. या शिबिरात प्रमुख उपस्थिती म्हणून मंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत, अथायु हॉस्पिटलचे मदन गोरे तसेच अनुभवी वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून तपासणी केली जाणार आहे.
