सार्वजनिक शौचालयाची फुणगूसमध्ये मागणी
सार्वजनिक शौचालयाची
फुणगूसमध्ये मागणी
संगमेश्वर : हागणदारीमुक्त गाव म्हणून ओळख असलेल्या फुणगूस गावात मध्यवर्ती व वर्दळीच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. फुणगूस गावातील खाडीभाग हा सुमारे वीस ते पंचवीस गावांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असून, येथे बाजारपेठ, आठवडा बाजार, बँक, तलाठी कार्यालय तसेच प्राथमिक आरोग्यकेंद्र आहे. त्यामुळे दररोज मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची ये-जा सुरू असते. संगमेश्वर तसेच रत्नागिरी येथून एसटी महामंडळाच्या नियमित फेऱ्या फुणगूसपर्यंत सुरू असल्याने आजूबाजूच्या गावांतील नागरिक एसटी पकडण्यासाठी फुणगूस येथे येतात; मात्र एवढ्या महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण व प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गाव हागणदारीमुक्त घोषित केले असले तरी प्रत्यक्षात सार्वजनिक ठिकाणी मूलभूत सुविधा नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आठवडा बाजाराच्या दिवशी तर परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. ग्रामपंचायत व संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन खाडीभागाचे माध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या फुणगूस परिसरात तातडीने सार्वजनिक शौचालय उभारावे, अशी मागणी होत आहे.
------
खेडमध्ये ४ हजार ६०५
शेतकऱ्यांना विमा कवच
खेड : आंबा, काजू फळपीक योजनेंतर्गत तालुक्यातील २,००४.७५ हेक्टर विमा क्षेत्र संरक्षित झाले आहे. त्यानुसार ४ हजार ६०५ शेतकऱ्यांना विमा कवच मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी विम्यापोटी रक्कम भरणा केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून संरक्षण मिळावे व नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्यासाठी कृषी विभागामार्फत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबवण्यात येते. त्यानुसार तालुक्यात ४ हजार ६०५ विमा लाभार्थी आहेत; मात्र गतवर्षी नुकसानीपोटीचा विमा परतावा जाहीर करण्यास विलंब करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
-----
गॅसजोडणीसह शेगडीचे
निळवणे शाळेत वितरित
खेड ः मुंबईस्थित उद्योजक सदाशेठ म्हात्रे यांच्यावतीने जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा निळवणे क्र.१ शाळेला मिशन आपुलकीअंतर्गत प्रधानमंत्री पोषणशक्ती योजनेसाठी गॅसजोडणी व शेगडी, ५ हजार रुपयांची देणगी दिली. या योजनेंतर्गत शालेय पोषण आहार शिजवण्यासाठी इंधन म्हणून लाकूडफाटा वापरला जात होता. म्हात्रे यांनी ही बाब लक्षात घेऊन शाळेला पोषणशक्ती योजनेंतर्गत आहार शिजवण्यासाठी ही भेट दिली. याबद्दल शाळेच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी निवृत्त सुभेदार गोपीनाथ कदम, मधुकर जाधव, मुख्याध्यापक मोहन सोनवणे, उपशिक्षक नितीन साळुंखे, पदवीधर शिक्षक अनंत मोरे आदी उपस्थित होते.
