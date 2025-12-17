आचऱ्यात शनिवारी स्पर्धा परीक्षांचे धडे
आचरा, ता. १७ ः ‘तिमिरातून तेजाकडे’ या संस्थेचे संस्थापक सत्यवान रेडकर यांचे स्पर्धा परीक्षांबाबत मोफत मार्गदर्शन सत्र न्यू इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, आचरा येथे शनिवारी (ता. २०) सकाळी ८ वाजता आयोजित केले आहे. या मार्गदर्शन सत्रामध्ये स्पर्धा परीक्षांची प्रभावी तयारी कशी करावी, अभ्यासाचे योग्य नियोजन, उद्दिष्ट निश्चिती, योग्य दिशा व सातत्य याबाबत विद्यार्थ्यांना सखोल मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. श्री. रेडकर यांच्या स्वानुभवातून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा व आत्मविश्वास मिळणार असून, भविष्यातील करिअर घडवण्यासाठी हे सत्र अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या कार्यक्रमास शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षकवृंद व शिक्षणप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुंबई कमिटी एपीए अध्यक्ष डॉ. प्रदीप मिराशी, कार्याध्यक्ष प्रदीप परब-मिराशी, स्थानिक कमिटी अध्यक्ष जे. एम. फर्नांडिस व सर्व सदस्य तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक अंकुश घुटूकडे यांनी केले आहे.
श्रमसंस्कार शिबिर
वेंगुर्ले, ता. १७ ः बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागांतर्गत सात दिवसीय निवासी श्रमसंस्कार शिबिराचे आयोजन तुळस-काजरमळी येथे १८ ते २४ डिसेंबर या कालावधीत करण्यात आले आहे. या शिबिराचा मुख्य उद्देश शाश्वत विकासासाठी तरुणाईचा सक्रिय सहभाग वाढविणे हा असून, त्याअंतर्गत जलसंधारण व पडीक जमिनीचे पुनर्वसन, आरोग्य दक्षता, ग्रामस्वच्छता तसेच पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. डी. बी. गोस्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शिबिरात तज्ज्ञ मार्गदर्शकांची व्याख्याने, चर्चासत्रे, कार्यशाळा तसेच प्रत्यक्ष श्रमदानाचे उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. शिबिराचे नियोजन एन.एस.एस. विभागप्रमुख प्रा. के. आर. कांबळे, डॉ. धनश्री पाटील, प्रा. सावन राठोड, प्रा. विकास शिनगारे, डॉ. शिवकन्या तोडकर, प्रा. शुभदा माने यांनी केले आहे. या शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी तुळस येथील वेताळ प्रतिष्ठानचे सचिव डॉ. सचिन परुळकर, तसेच ग्रामपंचायत, सरपंच व ग्रामस्थांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
