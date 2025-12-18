मूल्याधिष्ठित शिक्षणातून व्यक्तिमत्व घडवा
जामसंडे : पारिषिक वितरण कार्यक्रमात सदानंद पवार यांनी मार्गदर्शन केले.
मूल्याधिष्ठित शिक्षणातून व्यक्तिमत्व घडवा
सदानंद पवारः जामसंडे गोगटे विद्यालयात पारितोषिक वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १७ : यश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपली अंगभूत कला विकसित करावी, असे आवाहन सदानंद पवार यांनी जामसंडे येथे केले.
जामसंडे येथील श्री. मो. गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिरच्या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभात प्रमुख अतिथी म्हणून श्री. पवार बोलत होते. मंचावर संस्थाध्यक्ष ॲड. अजित गोगटे, कार्यवाह प्रवीण जोग, उपाध्यक्षा नम्रता तावडे, पुष्पलता मराठे, महेश रानडे, राजेंद्र वालकर, मुख्याध्यापक सुनील जाधव आदी उपस्थित होते.
श्री. पवार यांनी, जीवनात जिद्द, चिकाटी, कठोर मेहनत व प्रामाणिक प्रयत्न यांच्या जोरावरच व्यक्तिमत्त्व घडते. अपयशातून खचून न जाता त्यातून बोध घेऊन पुढील वाटचाल केल्यास यश नक्कीच मिळते. विद्यार्थ्यांनी केवळ परीक्षेतील यशापुरते मर्यादित न राहता मूल्याधिष्ठित शिक्षण, शिस्त व सामाजिक बांधिलकी जोपासली पाहिजे, असे सांगितले. ॲड. गोगटे यांनी, विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वास व सकारात्मक दृष्टिकोनातून स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व घडवत उत्तम नागरिक बनावे, असे आवाहन केले. मागील शैक्षणिक वर्षात विविध स्पर्धांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते रोख रक्कमेचे पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला.
चालू शैक्षणिक वर्षात पाचवीच्या वर्गाचा ‘स्वच्छ सुंदर वर्ग पुरस्कार’ म्हणून मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. किंजल अदम, तनिष्का वारीक, रियान राऊत, वेद गोगटे या गुणवंत खेळाडूंना प्रवीण जोग यांच्या वतीने प्रत्येकी एक हजार रुपये देऊन गौरव करण्यात आला. यंदाचा ‘आदर्श विद्यार्थी’ म्हणून सदानंद पवार पुरस्कृत एक हजाराचे बक्षीस किंजल अदम हिला देऊन गौरविण्यात आले. बक्षिसांचे वाचन सतीशकुमार कर्ले यांनी, अहवाल वाचन सुजित फडके यांनी केले. प्रज्ञा चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. संजय पांचाळ यांनी आभार मानले.
