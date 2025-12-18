कोळोळी वरचीवाडी येथे शैक्षणिक साहित्य वाटप
नांदगाव ः विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करण्यात आले.
कोळोशी वरचीवाडी येथे
शैक्षणिक साहित्य वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. १८ः ब्राम्हण देव उत्कर्ष मंडळ कोळोशी वरचीवाडी आयोजित विविध धार्मिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात झाले. यानिमित्त शालेय विद्यार्थ्यांना राणे व इंदप परिवाराकडून शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले. धार्मिक कार्यक्रमांनी संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. वाडीतील चाकरमानी व माहेरवाशिणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
विद्युत रोषणाईने परिसर उजळून निघाला होता. जीजी राणे ट्रस्ट व ग. भा. सीताबाई इंदप, भास्कर इंदप, म़धुकर इंदप व ब्राम्हण देव उत्कर्ष मंडळ कोळोशी वरचीवाडी यांच्यावतीने वाडीतील अंगणवाडी ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप करण्यात आले. सकाळी ब्राम्हण देव मंदिरात पूजाकार्य, श्री सत्यनारायण महापूजा, महाआरती, तीर्थप्रसाद, दुपारी महाप्रसाद वाटप करण्यात आले. सायंकाळी पारंपरिक हरिभजन तर सरपंच गुरुनाथ आचरेकर, मंडळाचे अध्यक्ष संजय इंदप, दिविजा वृध्दाश्रमाचे अध्यक्ष संदेशजी शेटये यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
