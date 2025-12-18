लांजा नगरपंचायतीच्या निकालाकडे सर्वांच्या नजरा
लांजा नगरपंचायतीच्या
निकालाची उत्सुकता
लांजा, ता. १८ ः लांजा नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल २१ रोजी जाहीर होणार आहे. निकालाची तारीख जवळ येत असल्याने नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. लांजा नगरपंचायतीत नगराध्यक्षपदासह १७ नगरसेवकपदासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली होती. याचा निकाल ३ डिसेंबर ऐवजी २१ पर्यंत लांबणीवर पडल्यामुळे सर्वांचा हिरमोड झाला होता. जनतेचा कौल कोणाच्या बाजूने राहणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. लांजा नगरपंचायतीची यंदाची निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची आणि अटीतटीची होती. महायुती, महाविकास आघाडी आणि अपक्ष उमेदवारांची लांजा कुवे संघटना यामुळे ही निवडणूक लक्षवेधी ठरली होती. नगराध्यक्षपदासाठी ३ उमेदवार तर नगरसेवकाच्या १७ जागांसाठी ५७ उमेदवार रिंगणात आहेत.
