शेतकऱ्यांची ऑफलाईन पीक पाहणी
‘त्या’ शेतकऱ्यांची ऑफलाईन पीक पाहणी
शासनाचा निर्णय ; ग्रामस्तरीय समिती स्थापन
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १८ ः राज्यात खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय काढलेला आहे. त्या निर्णयानुसार अशा शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येणार आहे.
पिकांची तपासणी करण्यासाठी मंडळ अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व सहायक कृषी अधिकारी यांची ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खरीप हंगामामध्ये पिकांची नोंद करता न आलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या गावच्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे १७ ते २४ डिसेंबर या कालावधीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी दापोली डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी यांनी केले आहे. प्राप्त अर्जांच्या अनुषंगाने ग्रामस्तरीय समिती संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात संयुक्तपणे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करणार असून ही पाहणी २५ डिसेंबर ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत होणार आहे. पाहणीपूर्वी समितीमार्फत पाहणीची तारीख व वेळ निश्चित करून त्याची लेखी पूर्वकल्पना संबंधित शेतकरी तसेच शेताच्या बांधाला लागून असलेल्या किमान चार ते पाच शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष पाहणीच्या दिवशी खरीप हंगामात कोणत्या पिकाची लागवड करण्यात आली होती, याची चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा शासनाला सादर केला जाणार आहे. तसेच शेजारील शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदविण्यात येतील. ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदी यापूर्वी गाव नमुना क्रमांक १२ वर प्रतिबिंबित झालेल्या नाहीत, त्यांच्याबाबत ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. दापोली व मंडणगड तालुक्यातील सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी दिलेल्या कालावधीत अर्ज सादर करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
