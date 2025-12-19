एनएसएसच्या विद्यार्थिनींनी बांधला बंधारा
रत्नागिरी : शिरगाव येथे महर्षी कर्वे महिला महाविद्यालयाच्या एनएसएसच्या विद्यार्थिनींनी बंधारा बांधला.
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या शिरगाव येथील महर्षी कर्वे महिला महाविद्यालयाच्या एनएसएस विभागाच्या विद्यार्थिनींनी विशेष श्रम संस्कार शिबिरांतर्गत आज जलस्वच्छता करून श्रमदानातून वनराई बंधारा बांधला.
हा उपक्रम शाश्वत विकासासाठी युवा-पाणलोट व्यवस्थापन आणि पडीक जमीन विकासावर विशेष लक्ष या संकल्पनेअंतर्गत राबविण्यात आला. ग्रामपंचायत शिरगावच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमात विद्यार्थिनींनी जलस्रोतांची स्वच्छता केली. बंधाऱ्यामुळे पाण्याचा साठा वाढून परिसरातील भूजलपातळी सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शेती व पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळणार आहे. या उपक्रमासाठी शिरगाव ग्रामपंचायत सरपंच फरिदा काझी, ग्रामपंचायत अधिकारी उल्हास कोळी, रत्नागिरी प्रकल्प समितीचे सदस्य प्रसन्न दामले यांचे सहकार्य लाभले.
