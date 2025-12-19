अत्याचारग्रस्त महिलांना सखी वन स्टॉप सेंटरमध्ये संरक्षण
सखी वन टॉपमध्ये ‘त्या’ महिलांना संरक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ ः अत्याचारग्रस्त महिलांचे हिंसेपासून संरक्षण होण्यासाठी त्यांना एकाच छताखाली मानसिक आधार व समुपदेशन, कायदेविषयक सल्ला, गरज भासल्यास पाच दिवस राहण्याची सुविधा सखी वन स्टॉप सेंटर’मध्ये अशा सेवा मोफत पुरवल्या जातात. पीडितासोबत सर्व वयोगटातील मुली व ६ वर्षापर्यंतचा मुलगा या केंद्रात राहू शकतो, असे माहिती केंद्रप्रमुखांनी दिली आहे.
सखी वन स्टॉप सेंटरतर्फे केंद्रशासनाच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ व महिला सक्षमीकरण अभियानांतर्गत संपूर्ण जिल्हाभर जनजागृतीचे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. महिला व विद्यार्थिनींसाठी कायदेविषयक मार्गदर्शन तसेच विविध योजनांची माहिती या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून दिली जात आहे. महिलांना व विद्यार्थिनींना महिला हेल्पलाइन १८१, पोलिस हेल्पलाइन ११२, चाईल्ड हेल्पलाइन १०९८ तसेच कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, पोक्सो कायदा, बालविवाह प्रतिबंध कायदा अशा महत्त्वाच्या कायद्याचे ज्ञान विविध सेवादायी व्यक्तींकडून दिले जाते. शासनाच्या विविध योजना महिलांकरिता सर्व शासकीय विभागांमध्ये अस्तित्वात असतात; परंतु महिलांना त्याबाबत माहिती नसल्यामुळे त्याचा लाभ महिलांना घेता येत नाही. याकरिता सखी वन स्टॉप सेंटर व महिला सक्षमीकरण केंद्र काम करत आहे. यासाठी केंद्र प्रशासक अश्विनी मोरे, समुपदेशक स्वरा मयेकर, पॅरा मेडिकल ऑफिसर सुप्रिया शितप, आयटी स्टाफ प्रियांका बोरकर यांचे मोलाचे सहकार्य आहे.
