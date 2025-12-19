swt194.jpg
मुंबई ः येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा रहिवासी संघाच्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन अभिनेते भाऊ कदम यांच्या हस्ते करण्यात आले.
सिंधुदुर्ग रहिवासी संघाच्या
दिनदर्शिकेचे प्रकाशन
तळेरे, ता. १९ः सिंधुदुर्ग जिल्हा रहिवासी संघ, मुंबई या संस्थेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच प्रकाशित करण्यात आलेल्या २०२६ दिनदर्शिकेचे प्रकाशन अभिनेते भाऊ कदम यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष संतोष गावकर, उपाध्यक्ष प्रताप परब, सचिव भरत गावडे, खजिनदार दत्ताराम परब, सदस्य विजय लाड, विजय केसरकर, नारायण घाडीगावकर, उप सचिव प्रसाद तारी उपस्थित होते. ही संस्था गेली ४१ वर्षे जिल्ह्यावासीयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कार्यरत आहेत. संस्था सामाजिक कार्यात सक्रिय असून गणेशोत्सवात सिंधुदुर्गवासियांसाठी मोफत बससेवा उपलब्ध करुन देते.
