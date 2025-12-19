आंतरराष्ट्रीय फुले फेस्टिवलचे शशिकांत तांबे यांना निमंत्रण
तळेरे, ता. १९ः पुणे येथे होणाऱ्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय फुले फेस्टिवलला कणकवली येथील शशिकांत तांबे यांना कविता सादरीकरण करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. हे संमेलन २ ते ५ जानेवारीला पुण्यातील एस. एम. जोशी सभागृहात होणार आहे.
फेस्टिवलचे आयोजक साहित्य शिक्षक विजय वडवेराव यांनी श्री. तांबे यांना निमंत्रित केले आहे. ते संविधानावर आधारित स्वरचित कवितेचे सादरीकरण करणार आहेत. या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. संविधान जागराची दखल ‘वर्ल्ड ऑफ रेकॉर्ड’ यांनी घेतली आहे. उपस्थित सर्वांना सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र, संविधान पॅड, पुस्तक देवून मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातून या आंतरराष्ट्रीय फुले फेस्टिवलला फुले प्रेमी व संविधान दूत म्हणून निवड झाल्याबद्दल तांबे यांचे समाजाच्या विविध स्तरांतून अभिनंदन होत आहे.
