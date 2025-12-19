लांजा नगरपंचायतीचा निकाल उद्या सकाळी साडेअकरापर्यंत
‘लांज्या’चा दीड तासात लागणार निकाल
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १९ ः लांजा नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल रविवारी (ता. २१) जाहीर होणार आहे. सकाळी १० वाजता मतमोजणीला तहसीलदार कार्यालय येथे मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. दीड तासात मोजणी पूर्ण होऊन निकाल जाहीर होईल, अशी माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजित कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
याबाबत तहसील कार्यालय येथे त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सकाळी साडेआठ वाजता ईव्हीएम मशिन तहसील कार्यालय सभागृह येथे शासकीय वाहनातून आणि जीपीएस लावून आणण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दहा वाजल्यापासून प्रत्यक्ष मतमोजणीला प्रारंभ होईल. मतमोजणी तीन फेरीमध्ये होणार आहे. पहिल्या फेरीसाठी सात, दुसऱ्या फेरीसाठी सात आणि तिसऱ्या फेरीसाठी पाच टेबल लावण्यात येणार आहेत. त्यानुसार १९ केंद्रांवरील मतमोजणीला प्रारंभ होऊन सकाळी ११.३० पर्यंत निकाल जाहीर करण्यात येईल. मतमोजणीसाठी संबंधित उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी सकाळी साडेनऊ वाजता तहसील कार्यालय या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असे आवाहन सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजित कुंभार यांनी केले आहे.
