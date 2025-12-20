शब्दकोडेकार प्रसन्न कांबळी यांचा सत्कार
मुंबई : हीरक महोत्सवप्रसंगी कृषी उद्योग महामंडळातर्फे प्रसन्न कांबळी यांचा सत्कार करताना संचालक मंगेश गोंदवले.
शब्दकोडेकार प्रसन्न कांबळींचा सत्कार
सकाळ वृतसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : मुंबई येथे कृषी उद्योग विकास महामंडळातर्फे शब्दकोडेकार प्रसन्न कांबळी यांचा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश गोंदवले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी महामंडळातील सर्व विभागप्रमुख व्यासपीठावर उपस्थित होते.
महामंडळाचा साठावा वर्धापनदिन नुकताच मुंबईत साजरा झाला. त्या प्रसंगी महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय कार्यालय, कारखाने, युनिट यामधून अनेकजण उपस्थित होते. महामंडळाचे माजी कर्मचारी असलेल्या कांबळी यांनी दहा हजार शब्दांचे शब्दकोडे रचून लिम्का बुक रेकॉर्ड केले याशिवाय अनेक सार्वजनिक उपक्रमात त्यांनी सहभाग घेतला. आपले कार्यालयीन कामकाज उरकून त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. या निमित्ताने कांबळी यांना गौरवण्यात आले. सर्व विभागीय कार्यालयाने त्यांचे अभिनंदन केले. या वेळी महामंडळाचे युनियन अध्यक्ष सुभाष पवार उपस्थित होते.
