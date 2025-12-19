प्रवेशबाबत मार्गदर्शन
ऑनलाइन प्रवेशाबाबत
बावनदी विद्यालयात मार्गदर्शन
रत्नागिरी, ता. १९ : सह्याद्री शिक्षणसंस्थेच्या बावनदी येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाबद्दल प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
मार्गदर्शक म्हणून अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राध्यापक उपस्थित होते. यामध्ये प्रा. दिलीप जाधव, प्रा. दत्तात्रय माळवदे, प्रा. सुनील भोईर, प्रा. नंदू जाधव यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. मुख्याध्यापक काळुगडे यांच्या मागदर्शनाखाली हा कार्यक्रम झाला. मार्गदर्शक प्रा. दिलीप जाधव यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेशप्रक्रियेतील विविध फेऱ्या, प्रवेश बदल कधी व कसा करावा, प्राधान्यक्रम भरण्याची पद्धती, अधिकृत संकेतस्थळावरती लॉगिन कशा पद्धतीने करावे याची माहिती दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.