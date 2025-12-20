अभ्यंकर कनिष्ठ महाविद्यालयात छंदोत्सवाची
रत्नागिरी : अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयात शुक्रवारी शोभायात्रेने छंदोत्सवाच्या प्रारंभाप्रसंगी पालखी नेताना सतीश शेवडे, आनंद देसाई, सोबत श्रीकांत दुदगीकर, प्रा. सुनील गोसावी, डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई आदी.
अभ्यंकर महाविद्यालयात छंदोत्सवाची सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या छंदोत्सवाच्या रंगमंचीय कार्यक्रमांची सुरुवात दिमाखदार शोभायात्रेने करण्यात आली. या प्रसंगी विद्यार्थी ढोलपथकात तर विद्यार्थिनी लेझीम पथकात सहभागी झाले होते.
नटराजाची मूर्ती असलेली पालखी सुशोभित करून मान्यवरांच्या उपस्थितीत खातू नाट्यमंदिर येथे आणण्यात आली. या प्रसंगी र. ए. सोसायटीचे कार्यवाह सतीश शेवडे, सहकार्यवाह प्रा. श्रीकांत दुदगीकर, शालेय समिती अध्यक्ष आनंद देसाई, आजीव मंडळाचे अध्यक्ष महेश नाईक, प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, प्रशासकीय उपप्राचार्य प्रा. सुरेंद्र ठाकुरदेसाई, उपप्राचार्य सुनील गोसावी, पर्यवेक्षक प्रा. व्ही. टी. केळकर, छंदोत्सव प्रमुख मकरंद दामले, कला शाखा विभागप्रमुख वैभव कानिटकर, वाणिज्य शाखा विभागप्रमुख शिल्पा तारगावकर, विज्ञान शाखा विभागप्रमुख दिलीप शिंगाडे व प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.
