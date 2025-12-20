विद्यार्थ्यांनो, फिट राहा अन् हिट व्हा
प्रा. डी. बी. गोस्वामी ः वेंगुर्लेत ‘खर्डेकर प्रीमियर लिग’ उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २० ः खिलाडूवृत्तीने खेळ खेळावा. खेळाकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. फिटनेस आणि सातत्य या गोष्टीतून करिअरला उभारी मिळू शकेल. त्यामुळे ‘फिट राहा आणि हिट व्हा’. शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी खेळाचे जीवनात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे, असे मार्गदर्शन बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डी. बी. गोस्वामी यांनी केले.
येथील बॅ. खर्डेकर महाविद्यालयात कनिष्ठ विभागाचा वार्षिक क्रीडा महोत्सव म्हणजेच ‘खर्डेकर प्रीमियर लिग’ उत्साहात झाले. या क्रीडा महोत्सवात क्रिकेट, कबडी, व्हॉलीबॉल, रस्सीखेच, अॅथलेटिक्स स्पर्धांचे आयोजन केले होते. सर्व संघ लिलाव पद्धतीने तयार केल्याने विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग दर्शविला. महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी उघोजक दीपक ठाकूर, प्रमुख पाहूणे उद्योजक योगेश नाईक, उद्योजक स्वप्नील झाटये, उद्योजक प्रदीप मालवणकर, अध्यक्ष प्राचार्य डी. बी. गोस्वामी, पर्यवेक्षक डी. जे. शितोळे, संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण, स्टाफ सेक्रटरी विवेक चव्हाण, जिमखाना चेअरमन वीरेंद्र देसाई, व्यावसायिक विभाग प्रमुख डी. एस. पाटील उपस्थित होते.
‘अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. अपयश आल्यानंतर खचून न जाता जिद्दीने ध्येयाकडे वाटचाल करावी,’ असे योगेश नाईक यांनी सांगितले. दीपक ठाकूर यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. तीन दिवशीय क्रीडा महोत्सवात कबड्डी मुलांच्या गटात विजेता बीकेसी फलटण, तर उपविजेता बीकेसी दबंग ठरला. मुलींमध्ये विजेता बीकेसी अॅन्जल तर उपविजेतेपद बीकेसी दुर्गाने पटकावले. व्हॉलीबॉल मुलांमध्ये विजेता बीकेसी अॅटकर्स, तर उपविजेता स्ट्रायकर ठरला. मुलींमध्ये विजेता बीकेसी स्पायकर, उपविजेता बीकेसी स्मैशर ठरला. रस्सीखेच स्पर्धेत (मुली) विजेता बीकेसी दबंग व उपविजेता बीकेसी योध्दा संघ ठरला. क्रिकेट मुलींमध्ये विजेता बीकेसी क्वीन व उपविजेता बीकेसी स्टार ठरला. क्रिकेट स्पर्धेत मुलांमध्ये बीकेसी चॅलेंजर विजेता, उपविजेता बीकेसी किंग ठरला. क्रिकेट (मुले) वैयक्तिक बक्षिसांमध्ये अंतिम सामन्यात सामनावीर पीयूष नाईक, उत्कृष्ट गोलंदाज रोशन खानोलकर, उत्कृष्ट फलंदाज सीताराम कोळेकर, स्पर्धेतील मालिकावीर भालचंद्र धर्णे मानकरी ठरला. विजेत्यांना चषक देऊन गौरविण्यात आले. महोत्सवात पंच म्हणून अनिकेत कदम, प्रा. राम चव्हाण, गणेश म्हेत्रे, हेमंत गावडे, वासुदेव गावडे यांनी, गुणलेखक म्हणून पी. एम. देसाई, आर. सी. कांबळे यांनी काम पाहिले. हेमंत गावडे यांनी सूत्रसंचालन केले. वासुदेव गावडे यांनी आभार मानले.
