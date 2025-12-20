शिरोडा खटखटे ग्रंथालयात शिष्यवृत्तीबाबत मार्गदर्शन
शिरोडा खटखटे ग्रंथालयात
शिष्यवृत्तीबाबत मार्गदर्शन
सावंतवाडी, ता. २० ः शिरोडा येथील र. ग. खटखटे ग्रंथालयाच्या सहयोगातून आजगाव येथील गोगटे गुरुजी प्रतिष्ठानमार्फत ग्रंथालयात नियमित शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन वर्ग सुरू केले आहेत. आठवी आणि सातवीची एकूण १७ मुले याचा लाभ घेत असून, हे वर्ग विनामूल्य चालविले जात आहेत. त्या अनुषंगाने सातवीतील ७ मुलांना नवनीतची सुमारे पाच हजार रुपये किंमतीची मार्गदर्शक पुस्तके भेट देण्यात आली. यासाठी शिरोडा परिसरातील दानशूर व्यक्ती तथा ग्रंथालयाचे कार्याध्यक्ष रघुवीर तथा भाई मंत्री यांनी आर्थिक सहाय्य केले. वेदांत देशमुख, प्रचिती शेटये, चिराग राणे, परेश रेडकर, गायत्री खोलकर, आर्या वळवईकर आणि ऐश्वर्या गावडे या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झाला. याप्रसंगी मंत्री यांनी मुलांना मार्गदर्शन केले. तसेच शिष्यवृत्ती मिळविणाऱ्या मुलांना दहा हजार रुपयांची बक्षिसे जाहीर केली. कार्यक्रमाचे आयोजन ग्रंथपाल प्राची पालयेकर यांनी केले होते. प्रतिष्ठानचे समन्वयक तथा शिक्षक विनय सौदागर यांनी प्रास्ताविक केले. ग्रंथालयाचे कार्यवाह सचिन गावडे यांनी आभार मानले.
चौके-मांडखोल शाळेला लॅपटॉप
ओरोस ः उपक्रमशील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चौके-मांडखोल (ता.मालवण) या शाळेला अमेरिका देशात वास्तव्यास असलेल्या सुरेंद्र चव्हाण यांनी लॅपटॉप साहित्य उपलब्ध करून दिले. त्याबद्दल चव्हाण कुटुंबीयांचे शाळा व पालकांच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले. साहित्य उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शालेय व्यवस्थापन समिती उपाध्यक्षा मेघा चव्हाण यांचे देखील आभार व्यक्त करण्यात आले. चौके ग्रामस्थ, शालेय व्यवस्थापन समिती, पालक विद्यार्थी यांनी या शालोपयोगी उपक्रमाबाबत समाधान व्यक्त केले.