‘ऑफलाईन’ पीक पाहणीसाठी बुधवारपर्यंत अर्ज सादर करा
‘ऑफलाईन’ पीक पाहणीसाठी
बुधवारपर्यंत अर्ज सादर करा
महसूल, वनविभागातर्फे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २० ः खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांची तांत्रिक कारणास्तव किंवा अन्य काही कारणांमुळे ‘ई-पीक पाहणी’ ॲपवर नोंदणी होऊ शकली नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्याने मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल व वन विभागाने अशा पिकांची ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने पाहणी करून नोंद घेण्याचे आदेश १४ डिसेंबरला निर्गमित केले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली आहे, त्यांनी संबंधित ‘ग्राम महसूल अधिकारी’ (तलाठी) यांच्याकडे १७ ते २४ डिसेंबरपर्यंत अर्ज सादर करावा, असे आवाहन केले आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की २५ डिसेंबर ते ७ जानेवारीदरम्यान समिती प्रत्यक्ष शेतात येऊन पाहणी करेल. ऑफलाईन पाहणीसाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत मंडल अधिकारी (अध्यक्ष), ग्राम महसूल अधिकारी/तलाठी (सदस्य), ग्राम विकास अधिकारी (सदस्य), सहायक कृषी अधिकारी (सदस्य) आदींचा समावेश आहे. शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर त्याला पोचपावती दिली जाईल. समिती प्रत्यक्ष शेतावर येण्यापूर्वी शेतकरी आणि शेजारच्या किमान ४-५ शेतकऱ्यांना लेखी स्वरुपात वेळ व दिनांक कळवेल. प्रत्यक्ष पाहणीच्या दिवशी स्थानिक चौकशी करून वस्तुस्थिती दर्शक ‘पंचनामा’ केला जाईल. आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे जाबजबाब नोंदवून पिकाची अधिकृत नोंद केली जाईल. ज्यांची ई-पीक पाहणी अद्याप झाली नाही, त्यांनी २४ डिसेंबरपूर्वी आपले अर्ज तलाठी कार्यालयात सादर करावेत, जेणेकरून भविष्यात पीक विमा किंवा इतर शासकीय लाभांपासून त्यांना वंचित राहावे लागणार नाही, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.