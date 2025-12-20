नडगिवे क्रमांक २ शाळेत शिक्षण परिषद उत्साहात
नडगिवे क्रमांक २ शाळेत
शिक्षण परिषद उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २० : तळेरे प्रभागाअंतर्गत येणाऱ्या खारेपाटण व शेर्पे या दोन केंद्रांतील प्राथमिक शिक्षकांची संयुक्त शिक्षण परिषद शुक्रवारी (ता. १९) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नडगिवे क्र. २ येथे केंद्रप्रमुख गोपाळ जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उत्साहात पार पडली.
कार्यक्रमाची सुरुवात केंद्रप्रमुख जाधव, खारेपाटण केंद्रशाळेचे मुख्याध्यापक प्रदीप श्रावणकर, श्रीपाद बागडी, दशरथ शिंगारे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आली. यावेळी नडगीवे शाळेच्या मुख्याध्यापिका पूजा शंकरदास, उपशिक्षिका रेश्मा होनगुंटे यांच्या हस्ते मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी दोन्ही केंद्रांतील सुमारे ४० शिक्षक उपस्थित होते. श्री. जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. शिल्पा बिराजदार यांनी ‘सकारात्मक शिस्त’ विषयावर मार्गदर्शन केले. विविध स्पर्धांबाबत सीमा वरुणकर यांनी माहिती दिली. सोनाली मोरे यांनी शिक्षकांच्या शंकांचे निरसन केले. संदीप कदम यांनी काव्यात्मक शैलीने ‘निपुण महाराष्ट्र’ जिल्हा आणि राज्य अहवाल सादर केला. पुढील संयुक्त शिक्षण परिषद कुरंगवणे खैराट शाळेत आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले. केंद्रप्रमुख जाधव यांनी आभार मानले.
