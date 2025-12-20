पेन्शनर असोसिएशनची कणकवलीत २८ला सभा
पेन्शनर असोसिएशनची
कणकवलीत २८ ला सभा
कणकवली, ता. २० : येथील पेन्शनर असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी (ता.२८) सकाळी दहाला शहरातील मातोश्री मंगल कार्यालय येथे आयोजित केली आहे. या सभेमध्ये तालुक्यातील सर्व निवृत्त कर्मचारी व सभासदांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन असोसिएशनने केले आहे. या सभेत निवृत्तीवेतनाबाबत तज्ज्ञांकडून विशेष मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. ज्या निवृत्त वेतनधारकांच्या पेन्शनसंबंधी काही वैयक्तिक तक्रारी असतील किंवा शासनाकडून मिळणारे काही लाभ प्रलंबित असतील, तर अशा सभासदांनी तक्रारी किंवा मागणीचे पत्र लेखी स्वरूपात संघाकडे द्यावे. तसेच तालुक्यातील सर्व निवृत्तधारकांनी या सभेला उपस्थित राहून मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पेन्शनर असोसिएशनने केले आहे.
