डीबीजेच्या ''पाकिस्तानचे यान''ची बाजी

राजापूर ः एकांकिका स्पर्धेतील विजेत्या संस्था आणि कलाकारांसमवेत संस्थाध्यक्ष वासुदेव तुळसणकर, कार्याध्यक्ष प्रदीप संसारे, कार्यवाह अॅड. गुरूदत्त खानविलकर, प्रदीप लिमये आदी. (छाया ः चारूदत्त नाखरे, राजापूर)
डीबीजे महाविद्यालयाची रंगभूमीवर सरशी
ओणीत राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा; ठाण्याची थिमक्का द्वितीय, स्वस्तिकाची ट्रॅजेडी तृतीय
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २३ ः ओणी पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाच्यावतीने आयोजित केलेल्या जयवंत दळवी स्मृती राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेवर चिपळूण येथील डीबीजे महाविद्यालयाच्या ‘पाकिस्तानचे यान’ या एकांकिकेने वैयक्तिक तीन पारितोषिकांसह विजेतेपदावर यशाची मोहोर उमटवली. ठाणे येथील सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालयाची ‘थिमक्का’ आणि नाट्यपरिवार ठाणेची ‘स्वस्तिकाची ट्रॅजेडी’ या एकांकिकांनी द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला.
एकांकिका स्पर्धेतील विजेत्यांना संस्थाध्यक्ष वासुदेव तुळसणकर, कार्याध्यक्ष प्रदीप संसारे, कार्यवाह अॅड. गुरूदत्त खानविलकर, प्रख्यात नाटककार प्रमोद लिमये, डॉ. शैलेश शिंदेदेसाई, अॅड. एकनाथ मोंडे, नामदेव तुळसणकर, अरविंद गोसावी, सूर्यकांत तुळसणकर, सूर्यकांत सुतार, गणपत भारती, रामचंद्र जानस्कर, नाथ गांधी, महादेव धुरे, विश्वनाथ वडवलकर आदींच्या हस्ते गौरवण्यात आले. ओणी येथील नूतन विद्यामंदिरच्या खुल्या रंगमंचावर तीन दिवस राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा झाली. या स्पर्धेमध्ये प्राथमिक फेरीतून निवड झालेल्या विविध संस्थांच्या एकांकिकांनी सादरीकरण केले.
एकांकिका स्पर्धेतील वैयक्तिक बक्षिसे
सर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना ः सिद्धेश नांदलस्कर (थिमक्का), सर्वोत्कृष्ट संगीत ः सौरभ सिद्धांत (स्वस्तिकाची ट्रॅजेडी), सर्वोत्कृष्ट नेपथ्य ः सिद्धेश नांदलस्कर (थिमक्का), सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन प्रथम ःमहेश कापरेकर-प्रतीक चौधरी, द्वितीय ः अजय पाटील, सर्वोत्कृष्ट लेखन ः प्रथम ः अजय-सुमेध-आदिती पाटील, द्वितीय ः अनिकेत शिगवण-प्रतीक चौधरी,
उत्कृष्ट अभिनय ः (अनुक्रमे पाच क्रमांक) ः अपर्णा घोगरे, दीपक माणगावकर, स्नेहा पराडकर, शुभम लेले, संकेत खंडागळे.
