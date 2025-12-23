रत्नागिरी विभागातील ५ पोलिस पाटलांचा गौरव
रत्नागिरी ः रत्नागिरी शहर विभागातील पाच पोलिस पाटलांचा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्याहस्ते सन्मान.
रत्नागिरीतील पाच पोलिस पाटलांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : पोलिस दलातर्फे राबवण्यात आलेल्या ‘मिशन जीवन’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि विशेष उपक्रमामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल रत्नागिरी शहर विभागातील पाच पोलिस पाटलांचा विशेष सन्मान केला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या हस्ते हा गौरव झाला.
मिरजोळे येथील पोलिस पाटील तेजल पाटील, भाट्ये येथील पोलिस पाटील अक्षता भाटकर, मिरजोळे येथील पोलिस पाटील रजनीकांत पंड्ये, आंब्ये येथील पोलिस पाटील अंकिता सावंत आणि कसोप येथील पोलिस पाटील विनया साळवी यांनी अत्यंत प्रभावीपणे काम केले. ग्रामीण भागात रस्ते सुरक्षा, आपत्कालीन परिस्थितीत तत्परतेने दिलेली मदत आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी जनसामान्यांमध्ये केलेली जनजागृती यामुळे या पाचही जणांची कामगिरी उजवी ठरली. पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी या सर्व पोलिस पाटलांच्या कार्याचे प्रत्यक्ष कौतुक करून त्यांना सन्मानित केला.
