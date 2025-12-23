अमोल क्षिरसागर यांचा सन्मान
खेड ः जेसीआयचा कमलपत्र पुरस्कार अमोल क्षीरसागर यांना प्रदान करताना डावीकडून सिद्धी दळवी, अमोल दळवी व जावेद कौचाली.
‘कमलपत्र’ पुरस्काराने
अमोल क्षीरसागर यांचा सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २३ : जेसीआय इंडिया झोन ११ चे माजी विभागीय अध्यक्ष जेसीआय सिनेटर अमोल क्षीरसागर यांना जेसीआय खेडचा अत्यंत मानाचा समजला जाणारा ‘कमलपत्र २०२५’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार जेसीआय खेडच्या शपथग्रहण सोहळ्याच्याप्रसंगी अध्यक्ष जेएफडी अमर दळवी व जेसिरेट सिद्धी दळवी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. जेसीआयमधील त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याची प्रगती तसेच जेसीआय खेडसाठी त्यांनी केलेल्या विशेष योगदानाबद्दल हा सन्मान देण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
