पटवर्धन हायस्कूलच्या क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन
रत्नागिरी : पटवर्धन हायस्कूलच्या क्रीडा महोत्सवात स्पर्धकांना झेंडा दाखवताना योगेश सामंत. सोबत डावीकडून धनेश रायकर, नित्यानंद भुते आदी.
पटवर्धन हायस्कूलमध्ये क्रीडा महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : पटवर्धन हायस्कूलच्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन भारत शिक्षण मंडळाचे खजिनदार नित्यानंद भुते यांच्या हस्ते झाले. तसेच धावण्याच्या स्पर्धेसाठी रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबचे सदस्य योगेश सामंत यांनी झेंडा दाखवला.
भारत शिक्षण मंडळाचे कार्यवाह धनेश रायकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. यानंतर एनसीसी खेळात विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनी संचलन केले. प्रशालेची खेळाडू शाळेची क्रीडा प्रतोद तितिक्षा जाधव हिने खेळाडूंना क्रीडा शपथ दिली. मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर यांनी स्वागत केले. उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर यांनी परिचय करून दिला. श्रीपाद गुरव यांनी प्रास्ताविक केले.
बुद्धिबळ स्पर्धेत राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहावा क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या आयुष रायकर या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. डॉजबॉल स्पर्धेत राज्यस्तरीय यश मिळवलेल्या ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. डॉजबॉल विभागीय स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मिळवलेल्या ज्युनिअर कॉलेजच्या मुलींच्या संघाचा गौरव करण्यात आला. कौस्तुभ पालकर यांनी सूत्रसंचालन केले. पर्यवेक्षक अमर लवंदे यांनी आभार मानले.
