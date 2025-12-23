क्रॉस कंट्री स्पर्धेत आश्रम शाळेचे वर्चस्व
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हास्तरीय क्रॉस कंट्री स्पर्धेतील विजेत्या विद्यार्थ्यांसोबत मान्यवर.
क्रॉस कंट्री स्पर्धेत आश्रम शाळेचे वर्चस्व
जिल्हास्तरीय स्पर्धाः विजेत्या स्पर्धकांची राज्य स्तरासाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २३ः सिंधुदुर्ग जिल्हा हौशी अथलेटिक्स असोसिएशनच्या वतीने जिल्हास्तरीय क्रॉस कंट्री स्पर्धा झाल्या. या स्पर्धेचे उद्घाटन प्राचार्य रामदास देशमुख यांच्या हस्ते झाले. स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांना संभाजीनगर येथे १० जानेवारीला होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी सहभागी होण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
स्पर्धा सिंधुदुर्गनगरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी महाविद्यालय येथे झाली. यावेळी जिल्हा हौशी अॅथलेटिक्स असोसिएशनच्या सचिव कल्पना तेंडुलकर, एनसीसी बटालियनचे लेफ्टनंट विवेक राणे तसेच त्यांचे १० कॅडेट, सुभेदार हितेश, बाळकृष्ण कदम आदी उपस्थित होते. स्पर्धेमध्ये १३८ स्पर्धक सहभागी झाले.
स्पर्धेचा अनुक्रमे निकाल पुढीलप्रमाणेः ८ वर्षांखालील मुलगे - सूरज पवार, महेश निकम, रोहित रामू पवार (तिन्ही आश्रम शाळा). ८ वर्षांखालील मुली-अर्चना निकम (आश्रम शाळा), वेदा देसाई (ओरोस), आराध्या घोगळे (सावंतवाडी). १० वर्षांखालील मुलगे - रुद्र पवार, राहुल पवार, सागर पवार (तिन्ही आश्रम शाळा). १२ वर्षांखालील मुलगे - सूरज पवार, सूरज पवार, अजित पवार (आश्रम शाळा). १२ वर्षांखालील मुली - सानिका पवार, अक्षता निकम (दोन्ही आश्रम शाळा), पायल पवार (आश्रम शाळा). १४ वर्षांखाली - गीतेश निकम (आश्रम शाळा), भावेश यादव (वेताळबांबर्डे), राहुल निकम (आश्रम शाळा). १४ वर्षांखालील मुली - मनीषा पवार (आश्रम शाळा), तनिषा निकम (आश्रम शाळा), महिमा मोहिते (मालवण).
१६ वर्षांखालील मुलगे - आशीर्वाद सातपुते (आचरा), सागर निकम, रोहित निकम (दोन्ही आश्रम शाळा). १६ वर्षांखालील मुली - जान्हवी मालणकर (एनसीसी कॅडेट), भक्ती लाड (एनसीसी कॅडेट), कस्तुरी सावंत (एनसीसी कॅडेट). १८ वर्षांखालील मुलगे-स्वागत नाईक, आदित्य जाधव, यश घोगळे. १८ वर्षांखालील मुली - संध्या गोधळकर. २० वर्षांखालील मुलगे - नानू फाले, तुषार काळे, ऋतिक भिसे, अमेय गोसावी (खारेपाटण). २० वर्षांखालील मुली - अक्षता लाड (एनसीसी कॅडेट), अतिशा लाड. खुला गट - देवबा देसाई (कुडाळ), शंकर जाधव (एनसीसी कॅडेट), सुधीर पवार (एनसीसी कॅडेट). या गटात प्रथम आलेल्या देवबा देसाई याने २१:५०.०२ मिनिटांत १० कि.मी. शर्यत पूर्ण करीत आपली सर्वोत्तम वेळ नोंदवली.
